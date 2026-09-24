Fiscalía alerta “peligro inminente” por tubulares que circulan en las dunas de Huacachina

La advertencia surge debido a que los accidentes relacionados con estos vehículos ocurren con frecuencia. | Composición LR

La advertencia surge debido a que los accidentes relacionados con estos vehículos ocurren con frecuencia. | Composición LR

La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ica lanzó una alerta por las condiciones en las que vienen operando los vehículos tubulares en las dunas de Huacachina, luego de advertir una serie de deficiencias técnicas y presuntas irregularidades que podrían poner en riesgo a los turistas que utilizan estos servicios de aventura.

Bajo el título 'Tubulares en Ica: un peligro inminente', el Ministerio Público exhortó a la población a tomar precauciones y cuestionó las condiciones de seguridad de estas unidades, que circulan por una zona caracterizada por pendientes y superficies arenosas que pueden favorecer accidentes y volcaduras.

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La advertencia fiscal se produce luego de que, el martes 22 de septiembre, la Asociación de Tubulares Dunas Segura anunciara el reinicio de sus actividades en las dunas de Huacachina, tras sostener reuniones con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Sin embargo, el MTC descartó haber otorgado alguna autorización para el funcionamiento de estos vehículos. Por su parte, el Mincetur señaló que la seguridad turística constituye una prioridad del sector y rechazó la existencia de supuestos acuerdos respecto a requisitos técnicos y de seguridad.

Fiscalía identifica fallas técnicas en los vehículos

Según el pronunciamiento del Ministerio Público, uno de los principales riesgos está relacionado con las características de fabricación de los tubulares. La Fiscalía señaló que estas unidades son fabricadas artesanalmente y ensambladas con componentes usados, sin controles de ingeniería que permitan acreditar su estabilidad o reducir el riesgo de volcadura.

El organismo también indicó que los vehículos no contarían con certificaciones, planos ni pruebas de impacto, vibración, resistencia o estabilidad, además de carecer de un certificado de conformidad acreditado ante el MTC.

A ello se suma, según la alerta fiscal, que los tubulares circulan por terrenos propensos al volcamiento, en algunos casos excediendo su capacidad y sin contar con la autorización correspondiente del fabricante de sus componentes.

Alertan por combustible y piezas desgastadas

La Fiscalía también cuestionó las condiciones en las que se almacenaría el combustible utilizado por estas unidades. Advirtió sobre el empleo de recipientes inadecuados para almacenar combustible, situación que podría generar riesgos de incendio o explosión mientras los turistas se encuentran a bordo.

Otro de los puntos señalados está relacionado con el uso de piezas desgastadas en el ensamblaje de los vehículos, lo que, de acuerdo con el Ministerio Público, incrementaría los riesgos durante los recorridos por las dunas.

La institución también alertó sobre la presunta falta de seguros y permisos para la operación de los vehículos, así como sobre el uso de determinadas zonas protegidas como áreas de estacionamiento.

Fiscalía pide operativos y acciones contra tubulares informales

Ante este escenario, la Fiscalía solicitó la intervención de diversas autoridades para controlar la circulación de estas unidades en Huacachina.

Al Gobierno Regional de Ica y al Ministerio de Cultura les pidió cumplir con la protección de las zonas consideradas intangibles y adoptar acciones legales frente al uso indebido de las dunas como estacionamiento y a la circulación de vehículos que incumplan las normas.

Asimismo, solicitó a la Municipalidad Provincial de Ica disponer la clausura definitiva de los talleres donde se ensamblan estos vehículos y gestionar un depósito apropiado para las unidades que operen al margen de la normativa.

En tanto, a la Policía Nacional del Perú (PNP) le demandó realizar operativos continuos y trasladar a los depósitos correspondientes a los tubulares que incumplan las disposiciones vigentes.

Apetur pide diálogo para regular el turismo de aventura

Frente a la controversia generada por la operación de los tubulares, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (Apetur) pidió establecer canales de diálogo con las entidades gubernamentales.

A través de un comunicado, el gremio solicitó la instalación inmediata de mesas de diálogo técnicas para evaluar las exigencias que actualmente se aplican a este tipo de turismo de aventura.

Apetur planteó que las autoridades evalúen de manera realista las condiciones y exigencias normativas, con el objetivo de encontrar mecanismos que permitan compatibilizar la seguridad de los turistas, la continuidad de las actividades formales y la protección de los puestos de trabajo vinculados al sector turístico en Ica.

El gremio remarcó, no obstante, que cualquier alternativa que se adopte debe tener como prioridad la seguridad e integridad de los turistas nacionales y extranjeros que visitan Huacachina.