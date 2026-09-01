'Jhonsson Pulpo' ya está en el Perú: cabecilla de Los Pulpos ingresó por Desaguadero tras ser expulsado de Bolivia

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', fue expulsado de Bolivia y ya se encuentra en Perú. El cabecilla de Los Pulpos fue entregado a la PNP en Desaguadero. | Foto: Minter

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', fue expulsado de Bolivia y ya se encuentra en Perú. El cabecilla de Los Pulpos fue entregado a la PNP en Desaguadero. | Foto: Minter

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Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, ya se encuentra en territorio peruano luego de ser expulsado de Bolivia, país donde fue capturado tras permanecer prófugo de la justicia. El señalado cabecilla de la organización criminal Los Pulpos ingresó por la frontera de Desaguadero, en la región Puno.

El detenido fue entregado a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF). Las imágenes difundidas muestran a Cruz Torres con un chaleco de detenido y bajo la vigilancia de efectivos peruanos y bolivianos.

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PNP asume custodia de ‘Jhonsson Pulpo’ tras su entrega en el CEBAF de Desaguadero

El traslado hasta Desaguadero se realizó bajo un amplio dispositivo de seguridad. El detenido llegó al centro fronterizo escoltado por seis vehículos policiales y acompañado por efectivos de la Policía Boliviana. En imágenes difundidas tras el procedimiento se le observa con chaleco de detenido y rodeado por agentes encargados de garantizar su entrega a las autoridades peruanas.

Antes de ingresar formalmente al territorio nacional, se desarrollaron los trámites migratorios necesarios para concretar su expulsión de Bolivia y dejarlo bajo responsabilidad de la PNP. La captura de Cruz Torres ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Isaac Tamayo, en La Paz, durante una intervención que contó con participación de la Policía Boliviana, la PNP y agencias internacionales como la DEA y el FBI. Según la información proporcionada, intentó escapar durante el operativo, pero fue reducido.

Así será el traslado de ‘Jhonsson Pulpo’ desde Puno hasta Lima

Después de completar las diligencias en Desaguadero, ‘Jhonsson Pulpo’ inició su desplazamiento hacia la ciudad de Puno bajo estrictas medidas de seguridad. Posteriormente, está previsto que sea conducido a Juliaca, donde ingresará al aeropuerto Inca Manco Cápac para continuar su viaje con destino a Lima y quedar a disposición de las autoridades competentes.

Cruz Torres permaneció prófugo mientras utilizaba distintas identidades para evitar ser localizado. También habría recurrido a modificaciones físicas mediante cirugías en zonas como las orejas, pómulos y cejas. En Bolivia se presentaba como empresario inmobiliario y residía en sectores exclusivos de La Paz. El detenido es hijo de Jhon Cruz Arce, alias ‘John Pulpo’, señalado como fundador del clan, y asumió posteriormente el liderazgo de Los Pulpos, organización con base en Trujillo y vinculada a extorsiones, secuestros y asesinatos.