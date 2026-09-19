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Sociedad

Ministerio de la Mujer "rechaza enérgicamente" difusión de identidad del menor víctima de agresión sexual en Liceo Naval

Tras lo ocurrido con Milagros Leiva en su programa en vivo, en el que reveló los datos del escolar agredido, el Ministerio de la Mujer advirtió que esta conducta transgrede el artículo 154 del Código Penal.

MIMP se pronunció sobre accionar de Milagros Leiva
MIMP se pronunció sobre accionar de Milagros Leiva | DifusiónComposición Lr
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) expresó su “enérgico rechazo” a la difusión de la identidad del escolar víctima de agresión sexual por parte de sus compañeros del Liceo Naval Almirante Guise. Esto en alusión al incidente protagonizado por Milagros Leiva en su programa 'Esta noche', en el que mencionó el nombre completo del agredido mientras leía el relato de los involucrados de la carpeta fiscal del caso.

A través de un comunicado, la entidad exigió respeto a la privacidad del adolescente por tratarse de un menor de edad. Asimismo, recordó que este hecho es pasible de una sanción penal. "Exponer públicamente su nombre vulnera su derecho a la intimidad y puede generar una nueva afectación a quien ya ha sido víctima de violencia, constituyendo una transgresión al Código de los Niños y Adolescentes así como al artículo 154 del Código Penal", se lee en la misiva.

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Milagros Leiva pide "perdón de rodillas" tras revelar en vivo el nombre de menor agredido sexualmente

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Por otra parte, recordó que la Ley N.° 30364 establece que los medios de comunicación “deben proteger la identidad de niñas, niños y adolescentes y tienen prohibido difundir información o indicios que permitan identificarlos”. Añaden que se debe evitar cualquier forma de revictimización.

Finalmente, exhortó a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión a tomar cartas en el asunto y adoptar las medidas correspondientes frente a la vulneración de los derechos de la víctima. De igual forma, exhortó a los medios de comunicación en general a "actuar con especial cuidado" autorregulando sus contenidos.

Milagros Leiva pidió disculpas “de rodillas”

En esa misma edición de 'Esta noche', Milagros Leiva se dirigió a su audiencia para pedir perdón por haber mencionado en vivo el nombre del escolar agredido sexualmente.

La conductora aseguró que se trató de un "imperdonable error" de su parte. "Le pido perdón de rodillas a la familia y a este muchacho al que yo solo quiero abrazar", dijo buscando excusar su accionar.

Adolescentes involucrados en agresión sexual fueron trasladados a Maranguita

El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis escolares del Liceo Naval que son investigados por la presunta infracción contra la libertad sexual en agravio de uno de sus compañeros.

A través de un comunicado, el Poder Judicial dio a conocer que la jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo “dispuso que los adolescentes, estudiantes del Liceo Naval Almirante  Guise, sean conducidos al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (conocido como Maranguita), ubicado en el distrito de San Miguel".

Anteriormente se habían dictado medidas de protección para la víctima: la prohibición para que los presuntos agresores utilicen espacios privados o redes sociales, como WhatsApp y Facebook, para establecer contacto o realizar acciones contra el agraviado. Además, el órgano jurisdiccional dispuso el patrullaje periódico de efectivos policiales en los alrededores de la vivienda del adolescente afectado.

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