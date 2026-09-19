Gobierno declara estado de emergencia en Pisco ante el crimen y prorroga medidas en Tumbes y La Libertad

El Gobierno declara estado de emergencia por 60 días en Pisco y San Andrés, Ica, para abordar la creciente criminalidad y garantizar la seguridad ciudadana, según el Decreto Supremo N.° 132-2026-PCM. | Andina

El Gobierno declara estado de emergencia por 60 días en Pisco y San Andrés, Ica, para abordar la creciente criminalidad y garantizar la seguridad ciudadana, según el Decreto Supremo N.° 132-2026-PCM. | Andina

El Gobierno declaró el estado de emergencia, por 60 días calendario, en los distritos de Pisco y San Andrés, en la provincia de Pisco, región Ica, debido a la situación de criminalidad y otras situaciones de violencia. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 132-2026-PCM, publicado este sábado 19 de septiembre.

Con esta disposición, las autoridades buscan reforzar las acciones de seguridad en ambos distritos durante el periodo de emergencia. La norma establece que la medida tendrá una vigencia de 60 días calendario.

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Tumbes mantendrá estado de emergencia por otros 60 días

Mediante el Decreto Supremo N.° 133-2026-PCM, el Ejecutivo también prorrogó por 60 días el estado de emergencia en las provincias de Zarumilla y Tumbes, en el departamento de Tumbes.

La ampliación entrará en vigencia desde el 25 de septiembre de 2026 y corresponde a las medidas establecidas previamente mediante los Decretos Supremos N.° 045-2026-PCM y N.° 080-2026-PCM.

La disposición señala que la prórroga tiene como finalidad continuar enfrentando la criminalidad y otras situaciones de violencia registradas en estas provincias fronterizas.

La Libertad: extienden emergencia en tres provincias

En La Libertad, el Gobierno prorrogó por otros 60 días el estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén.

La medida, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 134-2026-PCM, comenzará a regir desde el 23 de septiembre y extiende las disposiciones adoptadas anteriormente mediante los Decretos Supremos N.° 041-2026-PCM y N.° 078-2026-PCM.

El Ejecutivo sostiene que la continuidad del régimen de excepción busca hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia en estas jurisdicciones.

También se amplía emergencia en zonas de cuatro regiones

Por otro lado, el Decreto Supremo N.° 135-2026-PCM dispone una nueva prórroga, también por 60 días desde el 23 de septiembre, en determinados distritos y centros poblados de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco.

La medida comprende doce distritos y ocho centros poblados detallados en el anexo de la norma. Asimismo, incluye la franja territorial denominada “Eje Energético del Gas de Camisea” y el “Corredor Operacional Fluvial-Terrestre del Ene”, que comprende zonas ubicadas en ambas márgenes del río Ene.

Las disposiciones fueron publicadas por la Presidencia del Consejo de Ministros y forman parte de las normas legales difundidas este sábado 19 de septiembre.