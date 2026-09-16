HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

¿Tienes mascotas? Municipalidad de Lima ofrecerá consultas y desparasitación gratis este 22 de septiembre: conoce lugar y hora de la campaña gratuita

Los asistentes podrán acceder a desparasitación, consultas veterinarias y charlas informativas. La jornada busca promover el cuidado y bienestar de perros y gatos en la comunidad.

La campaña ofrecerá consultas médico-veterinarias, desparasitación de mascotas y charlas sobre tenencia responsable en el Parque Santa Rosa, de 9:00 a.m. a 12:00 m.
La campaña ofrecerá consultas médico-veterinarias, desparasitación de mascotas y charlas sobre tenencia responsable en el Parque Santa Rosa, de 9:00 a.m. a 12:00 m. | Foto: composición LR/Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a servicios gratuitos para sus perros y gatos este martes 22 de septiembre, como parte de una nueva jornada de la Brigada Pet. La actividad será organizada por la Municipalidad de Lima y estará dirigida a personas que busquen orientación sobre el cuidado y la salud de sus animales de compañía.

La jornada contempla consultas médico-veterinarias, desparasitación interna y externa, además de orientación sobre tenencia responsable y registro de perros y gatos. La atención será gratuita y estará enfocada en brindar información y cuidados preventivos para los animales de compañía.

TE RECOMENDAMOS

¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

PUEDES VER: Fiscalía inicia investigación contra general de la PNP por enviar policías a su casa para realizar labores domésticas

lr.pe

¿Cuándo y dónde será la campaña veterinaria gratuita para mascotas?

La jornada se realizará el próximo martes 22 de septiembre, desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m., en el Parque Santa Rosa, ubicado en el jirón Conde de Superunda, cuadra 5, Cercado de Lima. La actividad está dirigida a propietarios que quieran acceder a orientación y servicios básicos para el cuidado de sus mascotas.

La iniciativa promueve compromisos vinculados con la alimentación, higiene, salud, protección y seguridad de los animales de compañía - Créditos: Municipalidad de Lima.

Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a servicios gratuitos para sus mascotas este martes 22 de septiembre, gracias a la Brigada Pet de la Municipalidad de Lima.

Brigada Pet en Lima: ¿qué servicios gratuitos ofrecerá para perros y gatos?

La campaña reunirá prestaciones veterinarias e información dirigida a los propietarios. Los asistentes podrán recibir orientación sobre las condiciones generales de sus mascotas y conocer recomendaciones para mantenerlas en mejores condiciones de cuidado.

Entre los servicios contemplados para esta jornada se encuentran:

  • Consulta médico-veterinaria: permitirá recibir orientación especializada sobre el estado general de la mascota.
  • Desparasitación interna y externa: estará orientada a la prevención de organismos que pueden afectar la salud de perros y gatos.
  • Charla sobre tenencia responsable: brindará recomendaciones relacionadas con los cuidados y obligaciones que implica tener un animal de compañía.
  • Orientación para el registro de canes y felinos: ofrecerá información sobre el procedimiento y los requisitos correspondientes.

PUEDES VER: Esta región del país será la más golpeada por El Niño Costero: Senamhi advierte que calor llegará a 40 °C y sensación térmica rozará los 42 °C

lr.pe

La tenencia responsable comprende cuidados que deben mantenerse durante toda la vida del animal. Esto incluye proporcionar alimentación adecuada, mantener condiciones de higiene, garantizar protección y seguridad, atender problemas de salud y procurar una convivencia adecuada tanto en casa como en espacios públicos.

La actividad también permitirá que los propietarios planteen dudas directamente a especialistas y reciban información sobre procedimientos vinculados con sus mascotas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Buscas terreno en Lima? MML subastará 78 lotes desde S/42.000 en cuatro distritos este 30 de septiembre: requisitos y cómo participar

¿Buscas terreno en Lima? MML subastará 78 lotes desde S/42.000 en cuatro distritos este 30 de septiembre: requisitos y cómo participar

LEER MÁS
Los escondían dentro de autos: así operaba el negocio ilegal de carritos eléctricos para niños en Lima

Los escondían dentro de autos: así operaba el negocio ilegal de carritos eléctricos para niños en Lima

LEER MÁS
Buses blindados: transportistas se protegen mientras las extorsiones siguen sin ser desarticuladas

Buses blindados: transportistas se protegen mientras las extorsiones siguen sin ser desarticuladas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025