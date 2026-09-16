¿Tienes mascotas? Municipalidad de Lima ofrecerá consultas y desparasitación gratis este 22 de septiembre: conoce lugar y hora de la campaña gratuita
Los asistentes podrán acceder a desparasitación, consultas veterinarias y charlas informativas. La jornada busca promover el cuidado y bienestar de perros y gatos en la comunidad.
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Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a servicios gratuitos para sus perros y gatos este martes 22 de septiembre, como parte de una nueva jornada de la Brigada Pet. La actividad será organizada por la Municipalidad de Lima y estará dirigida a personas que busquen orientación sobre el cuidado y la salud de sus animales de compañía.
La jornada contempla consultas médico-veterinarias, desparasitación interna y externa, además de orientación sobre tenencia responsable y registro de perros y gatos. La atención será gratuita y estará enfocada en brindar información y cuidados preventivos para los animales de compañía.
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¿Cuándo y dónde será la campaña veterinaria gratuita para mascotas?
La jornada se realizará el próximo martes 22 de septiembre, desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m., en el Parque Santa Rosa, ubicado en el jirón Conde de Superunda, cuadra 5, Cercado de Lima. La actividad está dirigida a propietarios que quieran acceder a orientación y servicios básicos para el cuidado de sus mascotas.
Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a servicios gratuitos para sus mascotas este martes 22 de septiembre, gracias a la Brigada Pet de la Municipalidad de Lima.
Brigada Pet en Lima: ¿qué servicios gratuitos ofrecerá para perros y gatos?
La campaña reunirá prestaciones veterinarias e información dirigida a los propietarios. Los asistentes podrán recibir orientación sobre las condiciones generales de sus mascotas y conocer recomendaciones para mantenerlas en mejores condiciones de cuidado.
Entre los servicios contemplados para esta jornada se encuentran:
- Consulta médico-veterinaria: permitirá recibir orientación especializada sobre el estado general de la mascota.
- Desparasitación interna y externa: estará orientada a la prevención de organismos que pueden afectar la salud de perros y gatos.
- Charla sobre tenencia responsable: brindará recomendaciones relacionadas con los cuidados y obligaciones que implica tener un animal de compañía.
- Orientación para el registro de canes y felinos: ofrecerá información sobre el procedimiento y los requisitos correspondientes.
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La tenencia responsable comprende cuidados que deben mantenerse durante toda la vida del animal. Esto incluye proporcionar alimentación adecuada, mantener condiciones de higiene, garantizar protección y seguridad, atender problemas de salud y procurar una convivencia adecuada tanto en casa como en espacios públicos.
La actividad también permitirá que los propietarios planteen dudas directamente a especialistas y reciban información sobre procedimientos vinculados con sus mascotas.