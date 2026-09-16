La campaña ofrecerá consultas médico-veterinarias, desparasitación de mascotas y charlas sobre tenencia responsable en el Parque Santa Rosa, de 9:00 a.m. a 12:00 m. | Foto: composición LR/Difusión

La campaña ofrecerá consultas médico-veterinarias, desparasitación de mascotas y charlas sobre tenencia responsable en el Parque Santa Rosa, de 9:00 a.m. a 12:00 m. | Foto: composición LR/Difusión

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Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a servicios gratuitos para sus perros y gatos este martes 22 de septiembre, como parte de una nueva jornada de la Brigada Pet. La actividad será organizada por la Municipalidad de Lima y estará dirigida a personas que busquen orientación sobre el cuidado y la salud de sus animales de compañía.

La jornada contempla consultas médico-veterinarias, desparasitación interna y externa, además de orientación sobre tenencia responsable y registro de perros y gatos. La atención será gratuita y estará enfocada en brindar información y cuidados preventivos para los animales de compañía.

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¿Cuándo y dónde será la campaña veterinaria gratuita para mascotas?

La jornada se realizará el próximo martes 22 de septiembre, desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m., en el Parque Santa Rosa, ubicado en el jirón Conde de Superunda, cuadra 5, Cercado de Lima. La actividad está dirigida a propietarios que quieran acceder a orientación y servicios básicos para el cuidado de sus mascotas.

Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a servicios gratuitos para sus mascotas este martes 22 de septiembre, gracias a la Brigada Pet de la Municipalidad de Lima.

Brigada Pet en Lima: ¿qué servicios gratuitos ofrecerá para perros y gatos?

La campaña reunirá prestaciones veterinarias e información dirigida a los propietarios. Los asistentes podrán recibir orientación sobre las condiciones generales de sus mascotas y conocer recomendaciones para mantenerlas en mejores condiciones de cuidado.

Entre los servicios contemplados para esta jornada se encuentran:

Consulta médico-veterinaria: permitirá recibir orientación especializada sobre el estado general de la mascota.

Desparasitación interna y externa: estará orientada a la prevención de organismos que pueden afectar la salud de perros y gatos.

Charla sobre tenencia responsable: brindará recomendaciones relacionadas con los cuidados y obligaciones que implica tener un animal de compañía.

Orientación para el registro de canes y felinos: ofrecerá información sobre el procedimiento y los requisitos correspondientes.

La tenencia responsable comprende cuidados que deben mantenerse durante toda la vida del animal. Esto incluye proporcionar alimentación adecuada, mantener condiciones de higiene, garantizar protección y seguridad, atender problemas de salud y procurar una convivencia adecuada tanto en casa como en espacios públicos.

La actividad también permitirá que los propietarios planteen dudas directamente a especialistas y reciban información sobre procedimientos vinculados con sus mascotas.