Corte de La Libertad da la bienvenida a nuevos servidores del II Tramo del Plan de Descarga Procesal

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, dio la bienvenida a los ganadores de las convocatorias de personal para cubrir las vacantes correspondientes al II Tramo del Plan de Descarga Procesal, destinado a los órganos jurisdiccionales y de soporte administrativo de la institución.

Durante su discurso, la presidenta Cecilia León exhortó a los nuevos servidores a desempeñar sus funciones con responsabilidad, ética, transparencia y vocación de servicio, valores fundamentales para contribuir al fortalecimiento y mejora del servicio de administración de justicia en beneficio de la colectividad liberteña.

Posteriormente, se desarrollaron las inducciones en Recursos Humanos, Bienestar Social, Integridad, entre otros temas, a cargo de los funcionarios responsables de las respectivas áreas.