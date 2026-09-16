Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Judicialidad

Corte de La Libertad da la bienvenida a nuevos servidores del II Tramo del Plan de Descarga Procesal

Los nuevos servidores recibieron una inducción sobre Recursos Humanos, Bienestar Social, Integridad y otros aspectos de su labor institucional.

Nuevos servidores se incorporaron al Plan de Descarga Procesal en La Libertad. Foto: difusión.
Nuevos servidores se incorporaron al Plan de Descarga Procesal en La Libertad. Foto: difusión.
google iconLa República en Google

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, dio la bienvenida a los ganadores de las convocatorias de personal para cubrir las vacantes correspondientes al II Tramo del Plan de Descarga Procesal, destinado a los órganos jurisdiccionales y de soporte administrativo de la institución.

Durante su discurso, la presidenta Cecilia León exhortó a los nuevos servidores a desempeñar sus funciones con responsabilidad, ética, transparencia y vocación de servicio, valores fundamentales para contribuir al fortalecimiento y mejora del servicio de administración de justicia en beneficio de la colectividad liberteña.

Puedes ver

La Libertad: diplomado de Derecho Laboral aborda ámbito de aplicación de convenios colectivos | La Libertad | La República

lr.pe

Posteriormente, se desarrollaron las inducciones en Recursos Humanos, Bienestar Social, Integridad, entre otros temas, a cargo de los funcionarios responsables de las respectivas áreas.

Elige bien

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar
Una noche para 2 adultos + 1 niño en día de semana o fin de semana en Rustica Hotel Pachacamac

Rústica Hotel Pachacamac

Una noche para 2 adultos + 1 niño en día de semana o fin de semana en Rustica Hotel Pachacamac

PRECIO

S/ 189.00
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 15 de septiembre de 2026

Por Carlin | 15 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 14 de septiembre de 2026

Por Carlin | 14 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Junta Nacional de Justicia dispone salida de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular

Temblor hoy en Perú, 16 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

FC Barcelona vs Racing Santander EN VIVO: transmisión del partido por LaLiga

Judicialidad

Corte de Lambayeque coordina traslado del Órgano de Protección a Jayanca y avanza en implementación del SNEJ

Corte de Lambayeque participa en ceremonia por aniversario de la DIVINCRI

Ayacucho será sede del II Encuentro Nacional e Internacional sobre Integridad del Poder Judicial

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Junta Nacional de Justicia dispone salida de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular

Comisión de Modernización aprueba informe que concluye otorgar en parte la delegación de facultades

Comisión de Constitución revisará pedido de facultades luego de la semana de representación