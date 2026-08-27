El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra el acusado. | Composición LR

El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra el acusado. | Composición LR

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El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra César Manuel Prado Hurtado, investigado por el presunto delito de secuestro en agravio de un escolar de 12 años del colegio Mariano Melgar, ubicado en el distrito de Breña.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió a las 11.21 a. m. del martes 18 de agosto, cuando el investigado llegó hasta la puerta del plantel durante el horario de clases y se habría hecho pasar por un familiar del menor.

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El sujeto habría utilizado engaños para convencer al escolar de abandonar las instalaciones y presentó un documento al personal de seguridad del colegio, con lo que consiguió que le permitieran retirar al estudiante.

Sin embargo, el menor regresó posteriormente al centro educativo y contó lo ocurrido a su profesor y al auxiliar de educación. Tras conocer el hecho, la madre del escolar acudió a la comisaría de Breña y presentó la denuncia correspondiente.

La denuncia permitió activar las diligencias de la Policía Nacional, que posteriormente condujeron a la captura de César Manuel Prado Hurtado. El Ministerio Público reunió los elementos obtenidos durante las investigaciones y solicitó al Poder Judicial la prisión preventiva.

¿Qué dispuso el Poder Judicial para el acusado?

Con la decisión judicial, Prado Hurtado deberá permanecer internado en un establecimiento penitenciario durante siete meses mientras continúan las investigaciones por el presunto delito de secuestro.

La prisión preventiva tiene como finalidad asegurar la presencia del investigado durante el proceso penal y evitar que pueda sustraerse de la justicia mientras se desarrollan las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en las que el escolar salió del colegio.

La investigación continuará a cargo del Ministerio Público con apoyo de la Policía Nacional para determinar las responsabilidades que correspondan.

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MIMP brinda apoyo psicológico al escolar

Tras el incidente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) asumió la atención del menor y dispuso que reciba soporte psicológico especializado para afrontar las consecuencias del hecho.

En paralelo, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) anunció la apertura de un proceso administrativo sancionador para determinar si existieron responsabilidades en los controles de ingreso y salida del colegio Mariano Melgar.

El caso también generó preocupación entre los padres de familia de la institución educativa, quienes cuestionaron que una persona ajena al entorno familiar pudiera retirar a un estudiante durante la jornada escolar.

Padres piden reforzar los controles en el colegio Mariano Melgar

Los representantes de los padres de familia solicitaron a las autoridades educativas reforzar de manera inmediata los protocolos de seguridad en las puertas del plantel.

Entre las principales demandas figura la implementación de controles más estrictos para verificar la identidad de las personas que solicitan retirar a un estudiante durante el horario de clases.

Asimismo, pidieron que se realicen supervisiones periódicas para comprobar que el personal encargado de la vigilancia cumpla con los protocolos establecidos y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.