INSN Breña realizará cirugías gratuitas de labio y paladar hendido para niños y adolescentes: conoce aquí como inscribirte

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El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña anunció el inicio de la convocatoria para la 'Sonrisatón', una campaña que ofrecerá cirugías gratuitas de labio fisurado y paladar hendido para niños y adolescentes de todo el Perú. La jornada, que se desarrollará del 16 al 18 de octubre, está dirigida a menores desde los seis meses hasta los 17 años.

La entidad precisó que para recibir la atención no es necesario ser paciente habitual del instituto ni contar únicamente con el Seguro Integral de Salud (SIS), ya que la cobertura también estará disponible para pequeños provenientes de sanidades, clínicas o establecimientos particulares (pacientes no SIS). En el caso de estos últimos, las Damas de Rojo asumirán íntegramente los costos quirúrgicos, asegurando que ninguna limitación económica le apague la sonrisa a un niño.

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¿Qué tipo de acompañamiento contempla el servicio ofrecido por el INSN Breña?

El Dr. Luis Paredes Aponte, director de Cirugía del INSN y vocero oficial de la campaña, enfatizó que la institución asume un compromiso a largo plazo con las familias beneficiadas, ya que el tratamiento de labio y paladar no termina en el quirófano, sino que incluye atención integral y comprende terapia del lenguaje, odontología, psicología, genética, otorrino, entre otros tratamientos, desde el nacimiento hasta los 17 años.

Para garantizar la atención multidisciplinaria al público durante la campaña, el equipo de especialistas contará con Cirugía Plástica, Terapia de Lenguaje, Ortodoncia, Ortopedia, Odontopediatría, Anestesiología, Genética, Otorrinolaringología, Psicología y otros.

¿Cómo inscribirse para participar en la campaña de cirugía gratuita del INSN Breña?

Las familias de Lima podrán acudir al servicio de consulta externa del INSN Breña para realizar las evaluaciones previas. Las inscripciones serán del 7 de setiembre al 15 de octubre. Como parte de esta convocatoria, el instituto también puso a disposición de las familias los siguientes números de contacto: 923 701 124 para WhatsApp y el 923 700 338 para llamadas.

El viernes 16 de octubre un equipo médico completo realizará la evaluación integral multidisciplinaria a los inscritos para dejarlos listos para su intervención o para planificar terapias o fechas de operación a futuro. En el caso de los niños provenientes de provincias del interior del país, se les evaluará el día 16 y si están en óptimas condiciones, serán operados el sábado 17 o domingo 18 de octubre para facilitar su acceso a tratamiento quirúrgico oportuno y de calidad.