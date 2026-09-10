Ica: Caen 4 presuntos secuestradores, acusados de integrar el Tren de Aragua

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Cuatro ciudadanos venezolanos, entre ellos un menor de edad, acusados de integrar la banda criminal Los Malditos del Tren de Aragua, fueron detenidos en Pisco, región Ica, tras un enfrentamiento a balazos en el que dos de los hampones resultaron heridos. Ellos tenían todo planificado para secuestrar al hijo de un empresario en esa provincia, informó la Policía.

Además, ahora son investigados por el secuestro y asesinato de Jeam Pier Gallegos Chuquiray (33), ocurrido en la provincia de Chincha.

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Ellos fueron intervenidos cuando se trasladaban a bordo de una camioneta Changan de color negro, con lunas polarizadas y con placa cubierta BUK-055.

Durante la operación se produjo un enfrentamiento a balazos que habría sido iniciado por los sospechosos al intentar escapar de la intervención. Producto de este hecho, resultaron heridos Eiver Pérez Mora (26), alias Leiver, y Jeferson López Hernández (23), alias Niño.

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Además, los agentes policiales también capturaron a Antoni David Blanco (30), alias Trueno, y R. D. O. T., un menor de 17 años conocido como Carajito. Todos son de nacionalidad venezolana y vienen siendo investigados por los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Al hacer el registro de la unidad, las fuerzas del orden encontraron en su interior dos armas de fuego, una granada, un artefacto explosivo, municiones, casquillos percutados, un sobre que contenía un mensaje presuntamente extorsivo, además de 135 ketes de pasta básica de cocaína y marihuana.

Según la Policía, los detenidos estarían inmersos en delitos de secuestro y extorsión, y habrían participado en la planificación y/o ejecución del rapto de un familiar de un empresario de la licorería Huayanay, en la provincia de Pisco. Las autoridades también investigan la presunta participación de los detenidos en el secuestro y posterior deceso de un ciudadano en la provincia de Chincha.

En efecto, se trata del secuestro y asesinato del joven empresario y padre de familia Jean Pierre Gallegos Chuquiray, quien fue raptado la noche del martes 23 de junio de 2026. Los criminales exigieron inicialmente medio millón de dólares, cifra que luego redujeron a 300.000 soles y por la cual la familia no pudo reunir más de 50.000 soles pese a sus esfuerzos.

La víctima permaneció cautiva durante dos días en una vivienda en Chincha Baja y fue sometido a torturas. Su cuerpo sin vida fue hallado el 25 de junio en una chacra de la zona con signos de disparos y quemaduras.

Entonces la Policía vinculó el secuestro extorsivo a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.