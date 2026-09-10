Ministros Luis Galarreta y Rafael Belaunde responderán ante el Pleno de Diputados por la crisis de inseguridad

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La Cámara de Diputados del Pleno del Congreso aprobó la moción que ordenaba citar al primer ministro, Luis Galarreta, y al ministro de Defensa, Rafael Belaunde. Ambos tendrán que explicar ante los congresistas de la Cámara Baja las acciones emprendidas desde el Poder Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia.

La moción fue aprobada con 71 votos a favor y 50 en contra. Los votos a favor provinieron de las bancadas opositoras, mientras que Fuerza Popular y Renovación Popular desestimaron el pedido.

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Al defender la presentación de la moción, la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) aseguró que las acciones tomadas hasta el momento en materia de seguridad ciudadana no han mostrado resultados palpables en favor de la ciudadanía.

"La señora presidente prometió mano dura y orden. Nada de eso ha sucedido. Hoy sus propios actos desmienten su discurso y muestran el verdadero rostro del fujimorismo. El Perú no necesita una presidenta con grandes anuncios, sino un gobierno coherente en lo que dice y hace. (...) ", indicó.

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Ambos ministros en el ojo de la tormenta

Ambos ministros han sido criticados recientemente. Tras el ataque en Trujillo —que dejó un saldo de cuatro asesinados—, Galarreta anunció el despliegue de efectivos policiales y señaló que Belaúnde viajaría a la región para coordinar acciones con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el manejo de la crisis fue criticado por distintos sectores, alegando falta de acciones coordinadas y eficacia en las diligencias.

En el caso de Rafael Belaúnde, las polémicas se han acumulado en distintos frentes. El ministro de Defensa afronta cuestionamientos debido a sus presuntos vínculos con Paltarumi. Luego de que se revelara que un familiar suyo es parte del directorio de la empresa, se soslayó la posible existencia de un conflicto de intereses. Este dato no fue consignado por el ministro en su declaración jurada.

Más recientemente, quedó involucrado en una controversia por su participación durante las diligencias policiales contra detenidos por el ataque de Trujillo: fotografías difundidas públicamente mostraron al ministro junto al entonces comandante general de la PNP, Óscar Arriola, durante las intervenciones, mientras Keiko Fujimori negó posteriormente que Belaúnde hubiera interrogado a los detenidos.