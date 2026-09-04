La estación rusa Vostok se ubica en el Antártida Oriental sobre la capa de hielo que cobre el lago Vostok. Foto: NASA

La estación rusa Vostok se ubica en el Antártida Oriental sobre la capa de hielo que cobre el lago Vostok. Foto: NASA

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Bajo la inmensa capa de hielo de la Antártida existe un mundo oculto que durante millones de años permaneció fuera del alcance de la superficie. Allí se encuentra el lago Vostok, una enorme masa de agua líquida situada a unos 4 kilómetros de profundidad y considerada uno de los ambientes más extremos y enigmáticos de la Tierra. Aunque algunas estimaciones señalan que la cubierta de hielo sobre el lago existe desde hace al menos 15 millones de años, eso no significa que toda el agua tenga esa antigüedad.

El interés científico por este lugar aumentó cuando una expedición rusa logró alcanzar el lago en febrero de 2012, después de décadas de trabajos. El acceso planteó también que los investigadores debían obtener muestras sin introducir sustancias ajenas en un ecosistema cuya composición podía revelar cómo sobrevive la vida en condiciones de oscuridad absoluta, frío intenso, alta presión y escasez de nutrientes.

El lago subglacial Vostok se encuentra a 4000 metros por debajo de la estación Vostok, en la Antártida Oriental. Foto: Alexey Ekaikin

Un lago gigantesco oculto bajo 4 kilómetros de hielo

El Vostok es uno de los mayores lagos subglaciales conocidos del planeta. Se extiende unos 240 kilómetros de norte a sur y alcanza cerca de 50 kilómetros de ancho en su zona más amplia, según información de Science. Su superficie se calcula entre 12.500 y 14.000 kilómetros cuadrados, mientras que su profundidad llega a varios cientos de metros y puede alcanzar cerca de un kilómetro en algunos sectores.

Un corte transversal del lago Vostok. Foto: Nicolle Rager-Fuller

La existencia de esta enorme reserva de agua bajo el hielo se planteó en la década de 1960, cuando observaciones aéreas detectaron una extensa superficie de hielo particularmente lisa. La confirmación llegó décadas después, con estudios de radar desde satélites. Las mediciones sísmicas y los radares capaces de atravesar el hielo permitieron reconstruir la forma de la cuenca y distinguir sus regiones profundas y poco profundas.

El calor de la Tierra mantiene el agua en estado líquido

La presencia de agua líquida en uno de los lugares más fríos de la Tierra parece contradictoria. En las proximidades de la estación Vostok, las temperaturas de la superficie pueden descender hasta valores extremos. El 21 de julio de 1983, el lugar registró -89,2 °C, la temperatura más baja medida en la superficie terrestre.

En esta image se observa una estación rusa abandonada sobre el lago Vostok congelado. Se encuentra en la sección izquierda del lago en esta imagen. Foto: NASA

Sin embargo, las condiciones bajo la capa de hielo son distintas. El calor geotérmico procedente del interior del planeta contribuye a mantener el agua líquida, mientras que el enorme peso del hielo modifica las condiciones de congelación. Las estimaciones citadas sitúan la temperatura del agua cerca de los -3 °C. Además, las observaciones han detectado efectos de marea asociados a la influencia gravitatoria de la Luna y el Sol.

Rusia perforó el hielo y alcanzó el lago en 2012

El proyecto ruso comenzó décadas antes de que los científicos pudieran confirmar la existencia del lago. Tras más de veinte años de perforaciones con interrupciones, la expedición alcanzó el agua el 5 de febrero de 2012, a unos 3.769 metros de profundidad.

El procedimiento generó preocupación. Para mantener abierto el conducto se utilizaron sustancias como queroseno y freón. Cualquier contacto con el agua podía alterar las muestras y dificultar la identificación de organismos propios del ambiente subglacial. Cuando la presión del lago hizo que el agua ascendiera por el agujero y se congelara, se formó una barrera natural de hielo que ayudó a limitar la entrada de fluidos de perforación.

Microorganismos y la búsqueda de vida en un ambiente extremo

La posibilidad de hallar vida en Vostok convirtió al lago en uno de los objetivos más interesantes de la investigación antártica. Los científicos han analizado muestras de hielo de acreción, material que se forma cuando el agua del lago se congela en la base de la capa de hielo. En ellas aparecieron secuencias genéticas asociadas con bacterias, arqueas, hongos y otros organismos acuáticos.

Un estudio publicado en 2013 describió miles de especies a partir de análisis de ADN y ARN. Rogers destacó la capacidad de la vida para sobrevivir en lugares donde antes se creía imposible.

Aun así, estos resultados requieren cautela. La posible contaminación de las muestras impide afirmar sin reservas que todos los organismos identificados procedan directamente del agua del lago. Precisamente por eso, Vostok conserva buena parte de su misterio y continúa como un laboratorio natural para estudiar los límites de la vida en ambientes extremos.