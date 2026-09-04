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Minsa llevará campaña gratuita contra el cáncer infantil a Chorrillos este sábado 5

Los asistentes podrán participar en dinámicas recreativas y recibir información sobre el cuidado infantil, con el objetivo de concientizar sobre la salud de niñas y niños en Perú.

La jornada se desarrollará desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en el Bosque Encantado de Fátima, ofreciendo servicios médicos y actividades recreativas para concientizar sobre la salud infantil.
La jornada se desarrollará desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en el Bosque Encantado de Fátima, ofreciendo servicios médicos y actividades recreativas para concientizar sobre la salud infantil. | Foto: composición LR
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El Ministerio de Salud (Minsa) realizará este sábado 5 de setiembre una campaña gratuita dirigida a niñas, niños y sus familias en Chorrillos, Lima. La actividad busca brindar información y servicios que permitan reconocer de manera oportuna posibles señales de alerta relacionadas con el cáncer infantil.

La jornada se desarrollará de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. en el Bosque Encantado de Fátima, ubicado en la cuadra 8 de la avenida Defensores del Morro. La iniciativa se realiza durante la Semana de la Concientización del Cáncer Infantil, que se conmemora cada segunda semana de setiembre.

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Campaña del Minsa en Chorrillos: conoce los servicios gratuitos para niños y familias

Las familias que acudan a la actividad podrán encontrar diferentes servicios y espacios de orientación en salud. Entre ellos se incluye atención en pediatría y consejería sobre los 10 signos y síntomas que pueden advertir la presencia de cáncer infantil.

La campaña también contará con inmunizaciones, orientación sobre aseguramiento mediante el SIS, donación de sangre y una demostración sobre el correcto lavado de manos. Asimismo, se instalará un espacio dedicado a la preparación de una mochila de emergencia.

Los menores podrán participar en actividades recreativas como caritas pintadas y dinámicas, además de la estación lúdica “MinsaCuentos”. Con estas actividades, el sector Salud busca acercar información sobre el cuidado infantil a padres, madres y cuidadores, junto con servicios que pueden ser de utilidad para las familias.

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Cáncer infantil: cuáles son las señales de alerta que deben identificar los padres

En el Perú, alrededor de 1,931 niñas, niños y adolescentes menores de 19 años reciben cada año un diagnóstico de cáncer, según la estimación del Observatorio Global del Cáncer (Globocan) correspondiente al 2022. Ante esta situación, identificar señales de alerta permite buscar una evaluación médica cuando corresponda.

Entre los síntomas que requieren atención se encuentran el dolor persistente en los huesos que limita las actividades, una mancha blanca en la pupila, fiebre durante más de siete días y palidez progresiva de la piel. También se considera señal de alerta la aparición de ganglios duros mayores de 2 centímetros en el cuello, axilas o ingle.

Otros signos son el dolor de cabeza persistente acompañado de vómitos, el incremento del volumen abdominal o de alguna parte del cuerpo sin señales de inflamación, así como moretones o petequias que aparecen de manera espontánea. El sangrado reciente y espontáneo por la nariz o las encías también requiere evaluación.

La presencia de uno de estos signos, especialmente si permanece durante un tiempo o aparece sin una causa identificable, debe ser revisada por un médico. Según el director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer, Víctor Palacios, reconocer estas señales permite acceder de manera temprana a una evaluación y eventual tratamiento especializado.

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