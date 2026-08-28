Dengue en Perú: muertes ya superan todo el registro de 2025 y casos aumentan 53% en 2026

El dengue avanza en Perú, acumulando hasta la semana 33 de 2026 un total de 57 defunciones, lo que representa un aumento del 16% respecto al año anterior. Este crecimiento aumenta la preocupación del sector salud. | Difusión

El dengue avanza en Perú, acumulando hasta la semana 33 de 2026 un total de 57 defunciones, lo que representa un aumento del 16% respecto al año anterior. Este crecimiento aumenta la preocupación del sector salud. | Difusión

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El dengue continúa avanzando en el Perú y los indicadores epidemiológicos muestran un escenario de preocupación. De acuerdo con los datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa), hasta la semana epidemiológica 33 de 2026 se han acumulado 57 defunciones por dengue, cifra que ya supera las 49 muertes registradas durante el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de aproximadamente 16% en los fallecimientos.

La situación también se refleja en el número de contagios. El reporte registra 46.669 casos acumulados de dengue en lo que va de 2026, frente a los 30.587 notificados en el mismo periodo del año anterior. La diferencia equivale a un aumento de 53%. La gráfica del CDC-Minsa evidencia, además, que la curva acumulada de 2026 mantiene un crecimiento acelerado y ya se ubica muy por encima de la registrada durante 2025 en las últimas semanas.

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El comportamiento resulta particularmente llamativo por la velocidad del incremento. Mientras la curva de 2025 mostró un crecimiento más moderado después de las primeras semanas del año, este 2026 presenta una trayectoria ascendente mucho más pronunciada, con el acumulado acercándose a los 50.000 casos antes de culminar la semana epidemiológica 33. El CDC Minsa precisa que sus datos son provisionales y pueden estar sujetos a actualización. La semana epidemiológica 33 corresponde al periodo cerrado al 22 de agosto de 2026.

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Un escenario que vuelve a preocupar

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti y su vigilancia epidemiológica es de notificación obligatoria y semanal en el país. El CDC-Minsa mantiene una sala situacional para monitorear los casos, defunciones y su distribución.

Este escenario se presenta además en un contexto de alerta por el fenómeno El Niño costero, cuyas condiciones pueden favorecer la proliferación del mosquito. El incremento de las temperaturas y las lluvias asociadas al fenómeno pueden generar mayor disponibilidad de criaderos y ampliar las condiciones favorables para la transmisión de la enfermedad.