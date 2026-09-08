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Tras encarar a Gerardo Pe y Mario Irivarren, el actor Brando Gallesi apareció el martes 8 de septiembre en el pódcast 'Naqo', donde habló de su cambio espiritual, tras atravesar momentos difíciles en su carrera, como el presunto desprecio de sus compañeros actores. Tras contar cómo se transformó su vida gracias a un mayor acercamiento con Dios, la argentina Agus Padilla, novia del streamer Cristorata, le agradeció por su testimonio de vida.

"Sin duda, lo que el mundo sí necesita es escuchar a más personas como vos. Es muy bueno escucharte y eso que dices es muy cierto y habla mucho de que sos una persona que pasó por mucho y al fin logró encontrarse y eso es lo que te da la paz: encontrarse, saber qué es uno y te haces cargo de lo que sos porque estás feliz con lo que sos", comentó la influencer argentina.

"Se nota que sos una persona que está tranquila consigo misma y esa tranquilidad te hace ser buena persona, o que vos querés transmitir a la gente es el bien, que busquen la felicidad, que busquen la tranquilidad, que se hagan cargo de lo que son, que si tienen una opinión diferente al resto, que la digan, porque de eso se trata el mundo. La gracia del mundo es que somos todos diferentes, pensamos diferente porque todos tenemos una historia diferente. Por eso a mí me gusta mucho escucharte", añadió la novia de Cristorata.

Brando Gallesi se conmueve con mensaje de Agus Padilla

Tras las palabras de Agus Padilla, quien forma parte del canal de María Pía Copello, el actor peruano derramó algunas lágrimas. "Primero, gracias. Me has tocado el corazón, me has hecho llorar, incluso. Llevo mucho tiempo sin tener la oportunidad de que alguien me vea. Es fuerte. Hay muchos prejuicios, muchos pensamientos y nadie entiende realmente lo que estoy haciendo. Y tener la oportunidad de escuchar que alguien te ve y realmente entiende lo que estás haciendo al 100% es hermoso. Gracias", comentó el actor de 'Locos de amor: mi primer amor'.

Por otro lado, Agus Padilla le agradeció a Brando Gallesi, quien aseguró que le hicieron brujería, por la amistad que ha formado con su novio. "Yo te quiero agradecer públicamente porque vos le dijiste cosas a Cristorata que son muy buenas y cosas que Cristo necesita escuchar. Así que a mí me gustó mucho esa amistad que ustedes formaron, porque Cristo necesitaba una persona como vos en su vida. De verdad, gracias", indicó la extranjera.