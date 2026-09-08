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Junior Silva sufre por la muerte de su mascota tras 14 años juntos y comparte conmovedor video: “El corazón lo tengo destrozado”

Mediante sus redes sociales, Junior Silva anunció el fallecimiento de su fiel amigo con emotivas palabras, destacando que Bronco ya no sufriría y que siempre lo recordará con amor.

Junior Silva conmueve a sus seguidores tras la muerte de su perro Bronco, que lo acompañó durante 14 años. El actor compartió su sufrimiento en redes sociales. Foto: captura/Youtube
Junior Silva conmueve a sus seguidores tras la muerte de su perro Bronco, que lo acompañó durante 14 años. El actor compartió su sufrimiento en redes sociales. Foto: captura/Youtube
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Junior Silva conmovió a sus seguidores en los últimos días al narrar su sufrimiento y el de Bronco, su querida mascota, tras no poder caminar ni jugar con él. A través de sus redes sociales, el actor y locutor comentó que el perrito, que lo acompañó por más de 14 años, ya no quería comer y solo pidió a sus fans que le manden buenas vibras para que el animal ya no sienta dolor. Sin embargo, la lucha por mantenerlo vivo y tranquilo terminó este martes 8 de septiembre.

Con una conmovedora publicación, Junior Silva anunció la muerte de Bronco, quien estuvo con él por 14 años, 8 meses y 19 días y quien lo hizo muy feliz. El exactor de 'Al fondo hay sitio' expresó su dolor por la partida de su fiel compañero, pero manifestó que su mascota ya no sufrirá. "Hasta que la vida me vuelva a premiar con volverte a encontrar, aquí o en la otra vida. Te amo para siempre, mi amor", escribió en su Instagram.

Junior Silva reveló que Bronco se negó a caminar, lo que intensificó la tristeza del artista por su fiel compañero.

Junior Silva reveló que Bronco se negó a caminar, lo que intensificó la tristeza del artista por su fiel compañero. Fotos: Instagram

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Junior Silva sufre por la partida de Bronco

Junior Silva, quien ha compartido sus momentos más felices y tristes junto a Bronco, contó cómo fue el último día de su mascota. "Hasta que un martes 8 de septiembre del 2026, a las 6.03 a. m., mi hijo se sacó el pañalito, comenzó a tener fuerza en las patitas y le dejó de doler el cuerpo... De pronto le salieron unas alitas y una aureola. Y dando un par de ladridos, empezó a volar a un lugar en donde su hermano Leonardo lo está esperando para poder volver a jugar juntos", relató con profundo pesar.

Asimismo, Junior, quien hace poco aseguró que nunca ha sido infiel, expresó sus deseos de reencontrarse con Bronco. "Quizás me esperará, quizás nos volvamos a encontrar en este plano. Y aunque el corazón lo tengo destrozado, me aferraré a eso. Este martes te lloro y el miércoles también. Gracias por esta aventura de 14 años, 8 meses y 19 días, mi amor. Me hiciste muy feliz. Te voy a recordar y querer siempre, Mijito bello", concluyó.

Colegas del medio artístico han mostrado su apoyo a Junior Silva tras esta desgarradora pérdida.

Colegas del medio artístico han mostrado su apoyo a Junior Silva tras esta desgarradora pérdida. Foto: Instagram

Tras la desgarradora publicación, acompañada de una imagen de Junior Silva acariciando a Bronco, el actor recibió una ola de mensajes de solidaridad por parte de sus colegas del medio artístico como Andrés Wiese, Daniela Darcourt, Katia Palma, Natalia Salas, Gian Piero Díaz, entre otros.

El pasado lunes 7 de septiembre, un día antes de la lamentable partida, Silva dejó notar que ya se estaba preparando para decirle adiós a su amigo fiel. "Actualización: Bronquito ya no tiene muchas ganas de comer y está tomando poquita agua. Les pediría oraciones para su recuperación, pero todos sabemos el momento en el que estamos. Solo les pido que le manden buena vibra para que ya no sienta dolor y pueda sentirse más tranquilo...", escribió con el corazón destrozado.

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