Ola de violencia deja cuatro muertos y tres heridos tras ataques armados en Piura

Uno de los ataques sucedió dentro de una cevichería, donde un sujeto ingresó armado y acribilló a la víctima. | Composición LR

Uno de los ataques sucedió dentro de una cevichería, donde un sujeto ingresó armado y acribilló a la víctima. | Composición LR

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La violencia continúa golpeando a la región Piura. En menos de 24 horas, cuatro personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas en una serie de ataques con armas de fuego registrados en las provincias de Sullana, Talara y Paita.

Los hechos ocurrieron entre la noche del domingo 6 y el lunes 7 de septiembre, en distintos puntos de la región. La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias de cada uno de los crímenes.

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Dos mujeres mueren tras ataque en Sullana

Uno de los hechos más violentos ocurrió en las inmediaciones de un bar ubicado en el sector Manuel Seoane, en la provincia de Sullana. Un grupo de sujetos armados habría abierto fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

Como consecuencia del ataque, Sheila Viera Elías y Lady Valdiviezo Nole perdieron la vida. En tanto, Daniel P. M. y Carlos C. L. resultaron heridos y fueron trasladados a un establecimiento de salud, donde permanecen con pronóstico reservado.

Agentes policiales acudieron a la escena para recoger evidencias y testimonios que permitan identificar a los autores del ataque.

La violencia ya había dejado una víctima mortal en Sullana la noche anterior. El domingo 6 de septiembre, un joven fue asesinado a balazos en la avenida Par Vial, en el sector conocido como La Selva. Este crimen también es materia de investigación.

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Acribillan a hombre dentro de cevichería en Talara

En la provincia de Talara, un segundo ataque ocurrió en el interior de la cevichería Caleta 10, ubicada en el asentamiento humano Mario Aguirre.

La víctima fue identificada como Jorge Luis Vinces Aldana, conocido con el alias de 'Ban Dan'. El hombre se encontraba sentado en una mesa del segundo piso del establecimiento cuando un sujeto ingresó al local y le disparó.

Las cámaras de seguridad registraron el momento del ataque. En las imágenes se observa al presunto sicario, quien vestía una casaca negra y una gorra blanca, ingresar al segundo nivel y dirigirse hacia Vinces Aldana.

El atacante disparó contra la víctima y huyó del establecimiento. Vinces Aldana recibió varios impactos de bala, incluido uno en el rostro, y murió en el lugar.

Los agentes policiales analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para establecer la identidad del responsable y reconstruir su ruta de escape.

Ataque en Paita deja un muerto y un herido

En Paita, otro ataque armado ocurrió detrás del terminal de la empresa de transportes Andrea. El hecho dejó como saldo la muerte de Giancarlo Jiménez Fernández y una persona herida, identificada como Daniel A. P.

El herido fue trasladado para recibir atención médica y, de acuerdo con la información preliminar, se encuentra estable.

Tras el ataque, la Policía habría intervenido a dos personas que estarían vinculadas con este último crimen. Ambos quedaron bajo investigación mientras los agentes realizan las diligencias correspondientes.

Policía investiga los ataques

Los tres hechos registrados en Sullana, Talara y Paita son investigados por la Policía Nacional, que busca identificar a los autores materiales y establecer los móviles de cada crimen.

Las autoridades también deberán determinar si existe algún vínculo entre los ataques registrados entre la noche del domingo 6 y el lunes 7 de septiembre o si se trata de hechos independientes.

La ola de asesinatos vuelve a poner en evidencia la situación de inseguridad que atraviesa la región Piura, donde los ataques con armas de fuego se han convertido en una de las principales modalidades empleadas por organizaciones criminales y sicarios.