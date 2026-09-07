Suplantan a Ipsos para difundir falsas encuestas vinculadas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Piura

En Facebook, una página con el nombre Ippsos Piura ha venido difundiendo encuestas relacionadas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en ese departamento. Sin embargo, se detectaron diversos elementos que pusieron en duda su autenticidad.

Última encuesta publicada por Ippsos Piura. Foto: Facebook

Penúltima encuesta publicada por Ippsos Piura. Foto: Facebook

Antepenúltima encuesta publicada por Ippsos Piura. Foto: Facebook

En primer lugar, el nombre de la página se asemeja al de Ipsos, solamente presenta una “p” adicional. Además, utiliza un logotipo idéntico y una portada con colores asociados a la entidad.

Primera comparación. Fotos: Facebook / Ipsos | Composición: LR

Segunda comparación. Fotos: Facebook / Ipsos | Composición: LR

En la cuenta también figura una supuesta página web, ipsospiura.com, pero no redirige a ningún sitio.

Página atribuida a Ippsos Piura no existe. Foto: Facebook / Google | Composición: LR

En segundo lugar, si bien la página de Facebook fue creada el 26 de agosto de 2024 y comenzó publicando mayormente contenido original de Ipsos, a partir del 8 de mayo de 2026 empezó a difundir contenido relacionado solo a las ERM 2026 en Piura. Hasta el cierre de esta verificación, había publicado alrededor de 30 encuestas de intención de voto en la región.

Encuestas publicadas por Ippsos Piura. Foto: Facebook

Si bien cada una incluía una ficha técnica, requisito establecido en el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), todas se encontraban incompletas. Se omitían datos relevantes, como la financiación del estudio, sus objetivos, el tamaño de la población, el nivel de confianza, entre otros.

Información requerida por el JNE en una ficha técnica. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Ante las mencionadas inconsistencias, Verificador de La República se comunicó con Ipsos, cuya representación indicó que tanto la página como las supuestas encuestas de intención de voto en Piura son falsas.