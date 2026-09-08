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Detienen a sujeto acusado de captar a menor de 12 años por TikTok: se hizo pasar por docente universitario en Cusco

Según las autoridades, el sospechoso contactó a la adolescente haciéndose pasar por docente universitario y la trasladó a su domicilio donde, presuntamente, ocurrió la agresión sexual. Los familiares de la menor interpusieron la denuncia ante la Policía.

El sujeto fingió ser un docente de universidad para obtener la confianza de la menor.
El sujeto fingió ser un docente de universidad para obtener la confianza de la menor. | Composición LR
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Un hombre de 25 años fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Cusco, luego de ser denunciado por presuntamente captar a una menor de 12 años a través de TikTok y trasladarla hasta un inmueble ubicado en inmediaciones de la avenida Chinchaysuyo. El intervenido es investigado por un presunto delito contra la libertad sexual.

El jefe de Orden y Seguridad de la Región Policial Cusco, coronel PNP Carlos Guizado, informó que el sospechoso fue identificado como Marcos Fabricio Castillo Morales. Según la versión policial, el hombre habría contactado a la adolescente mediante la plataforma digital y se habría presentado como docente universitario para ganarse su confianza.

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De acuerdo con las primeras diligencias, el investigado habría citado a la menor y, mediante engaños, la habría llevado hasta su domicilio. En dicho inmueble se habría producido la presunta agresión sexual. El caso fue comunicado posteriormente a la Policía por los familiares de la víctima.

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Policía organizó operativo para ubicar al sospechoso

Luego de recibir la denuncia, los agentes policiales realizaron acciones de inteligencia para localizar al presunto agresor. Castillo Morales fue ubicado e intervenido y posteriormente trasladado a una dependencia policial para continuar con las diligencias.

La autoridad policial indicó que la menor pasó por el reconocimiento médico legal, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la unidad especializada de investigación criminal.

Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. El caso continuará bajo investigación del Ministerio Público.

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Investigan posibles contactos con otras menores

Una de las líneas de investigación de la Policía está relacionada con la posibilidad de que el intervenido haya contactado a otras menores de edad mediante redes sociales.

El coronel Carlos Guizado señaló que los investigadores revisan esta hipótesis como parte de las diligencias destinadas a establecer si existirían otros casos relacionados con el detenido.

Asimismo, la Policía informó que Castillo Morales registra un antecedente policial correspondiente a una intervención por una presunta posesión de marihuana durante el periodo 2023 y 2024.

Las autoridades continuarán con la investigación para determinar si existen otros elementos que permitan esclarecer el caso y establecer la eventual responsabilidad penal del intervenido.

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