El sujeto fingió ser un docente de universidad para obtener la confianza de la menor. | Composición LR

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Un hombre de 25 años fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Cusco, luego de ser denunciado por presuntamente captar a una menor de 12 años a través de TikTok y trasladarla hasta un inmueble ubicado en inmediaciones de la avenida Chinchaysuyo. El intervenido es investigado por un presunto delito contra la libertad sexual.

El jefe de Orden y Seguridad de la Región Policial Cusco, coronel PNP Carlos Guizado, informó que el sospechoso fue identificado como Marcos Fabricio Castillo Morales. Según la versión policial, el hombre habría contactado a la adolescente mediante la plataforma digital y se habría presentado como docente universitario para ganarse su confianza.

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De acuerdo con las primeras diligencias, el investigado habría citado a la menor y, mediante engaños, la habría llevado hasta su domicilio. En dicho inmueble se habría producido la presunta agresión sexual. El caso fue comunicado posteriormente a la Policía por los familiares de la víctima.

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Policía organizó operativo para ubicar al sospechoso

Luego de recibir la denuncia, los agentes policiales realizaron acciones de inteligencia para localizar al presunto agresor. Castillo Morales fue ubicado e intervenido y posteriormente trasladado a una dependencia policial para continuar con las diligencias.

La autoridad policial indicó que la menor pasó por el reconocimiento médico legal, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la unidad especializada de investigación criminal.

Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. El caso continuará bajo investigación del Ministerio Público.

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Investigan posibles contactos con otras menores

Una de las líneas de investigación de la Policía está relacionada con la posibilidad de que el intervenido haya contactado a otras menores de edad mediante redes sociales.

El coronel Carlos Guizado señaló que los investigadores revisan esta hipótesis como parte de las diligencias destinadas a establecer si existirían otros casos relacionados con el detenido.

Asimismo, la Policía informó que Castillo Morales registra un antecedente policial correspondiente a una intervención por una presunta posesión de marihuana durante el periodo 2023 y 2024.

Las autoridades continuarán con la investigación para determinar si existen otros elementos que permitan esclarecer el caso y establecer la eventual responsabilidad penal del intervenido.