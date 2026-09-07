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Judicialidad

Sullana impulsa creación de unidad policial especializada contra la corrupción de funcionarios

La iniciativa busca atender más de 120 expedientes paralizados y fortalecer la investigación de delitos de corrupción de funcionarios en la provincia.

Autoridades de Sullana acordaron impulsar una unidad policial anticorrupción. Foto: difusión.
Autoridades de Sullana acordaron impulsar una unidad policial anticorrupción. Foto: difusión.
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El Comité de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de Sullana realizó una reunión con el objetivo de establecer acciones para mejorar la atención de los casos de corrupción de funcionarios en la provincia.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, informó que uno de los principales acuerdos fue impulsar la creación de una Unidad Policial Especializada de Investigación de Delitos de Corrupción de Funcionarios en Sullana, debido a que actualmente no se cuenta con una dependencia de este tipo en la provincia, lo que viene afectando la atención de más de 120 expedientes que se encuentran paralizados. Para ello, se programará una reunión con el Director de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), Walter Bryan Erick Ramos Gomez, a fin de coordinar las acciones necesarias para su implementación.

PUEDES VER: Corte de Sullana reconoce a 32 trabajadores por el Día del Poder Judicial | sullana | La República

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Cabe mencionar que la creación de dicha Unidad Especializada, cuenta con el respaldo del pleno de la Comisión Regional Anticorrupción de Piura presidida por la Fiscal Superior Fabiola Campos Hidalgo, presidenta de la Junta de fiscales Superiores de Piura.

Asimismo, se acordó oficiar al Colegio de Contadores a fin de solicitar su apoyo para la asignación de profesionales que puedan desempeñarse como peritos en los procesos vinculados al sistema especializado en delitos de corrupción, contribuyendo de esta manera a la atención de los casos pendientes.

PUEDES VER: Ruta de Flagrancia: 19 estudiantes de Querecotillo conocieron la justicia penal | sullana | La República

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Finalmente, se acordó realizar las coordinaciones correspondientes con las autoridades del Ministerio Público y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para gestionar la asignación del local ubicado en la calle María Auxiliadora, con el propósito de que pueda ser destinado a la implementación de la unidad especializada de investigación de delitos de corrupción de funcionarios.

La reunión contó además con la participación del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana, César Aguilar Cosme, el director de la Defensa Pública, Gregorio Alexander Purizaca Vignolo; representantes de la Policía Nacional del Perú, Coronel Javier Méndez Yupanqui y el Coronel José Valer Mayhuasca, el Fiscal Anticorrupción Jack Trelles, el magistrado Carlos Enrique Lindo Yajamanco, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios; y el administrador del Módulo Penal, Sebastián Elera Sánchez, entre otros.

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