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ONP: Asesoría personalizada en las calles de Lima

Equipo de especialistas de Cultura Previsional y Afiliación de la ONP identificó a usuaria que desconocía tener 23 años de aportes, la comerciante ambulante recibió asesoría y atención a su caso.

ONP brinda asesoría personalizada en las calles.
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Se abren paso en los mercados, galerías, principales avenidas, captan la atención de vendedores, transeúntes, recorren aulas escolares, universitarias, conversan con jóvenes, niños, adultos mayores.  Acercar la información previsional a quienes no tienen tiempo de buscarla es el objetivo del equipo de especialistas de la ONP que sale a las calles para brindar educación financiera, asesoría y atención personalizada a toda la población.

De enero a agosto de 2026, las actividades educativas que se han desplegado en la capital suman casi 60 y en ellas más de 3.000 personas han sido atendidas por los especialistas de Cultura Previsional y Afiliación de la ONP. Durante una jornada de capacitación identificaron a Sonia, una vendedora ambulante que a sus 55 años desconocía tener 23 años de aportes.

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"Ella había sido trabajadora del hogar, pero los dolores en sus articulaciones ya no le permitían seguir haciendo esfuerzos y optó por la venta ambulatoria de bolsas de mercado. Vino tímidamente a consultar qué es la ONP y al ingresar al sistema confirmamos que tenía 23 años de aportes acumulados que ella no sabía" relató Vanessa Rojas, vocera de la ONP.

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Sonia se fue agradecida y con la certeza que faltaba muy poco para recibir su pensión mensual y seguro de salud de por vida. No fue el único caso emotivo: en un colegio, un niño preguntó por qué su abuelo falleció sin poder recibir una pensión y contó que su abuelita aún vivía. A través de este pequeño se orientó a su familia para que obtuvieran la pensión de viudez.

La ONP, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), va al encuentro del ciudadano para educarlo y orientarlo, busca concientizar sobre la importancia del ahorro y de contar con un respaldo económico.

Los módulos de atención itinerante, como el instalado este fin de semana en la Av. 28 de Julio, cuentan con módem y laptops que los conectan al registro de aportes y se puede verificar en línea su aportación o si está en condiciones de afiliarse a la ONP. Asimismo, se brinda orientación sobre los canales de atención, los beneficios y servicios de las Casas Yuyaq, en qué consiste la aportación facultativa, pensiones de viudez, orfandad y ascendencia.

Para el equipo, brindar esta atención personalizada, atender inquietudes y dar solución a sus requerimientos es la prueba que la educación e información de la población puede cambiar sus condiciones de vida.

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