China marca un antes y un después en la energía mundial: la capacidad solar instalada supera por primera vez a la del carbón

China alcanza un hito histórico en su transición energética al superar la capacidad de generación solar instalada por primera vez frente al carbón, con 1.286 GW activos. | Foto: Magnific

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China acaba de alcanzar un hito histórico en su transición energética: la capacidad de generación solar instalada superó por primera vez a la del carbón. El gigante asiático cuenta ahora con 1.286 millones de kW (1.286 GW) de potencia fotovoltaica instalada.

El cambio se produjo al cierre de julio de 2026, cuando la capacidad solar pasó ligeramente por encima de los 1.285 millones de kW correspondientes a las centrales de carbón. La cifra refleja la velocidad con la que China está ampliando sus instalaciones renovables para transformar su matriz energética.

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La energía solar supera al carbón en capacidad instalada

Los registros oficiales muestran que el país asiático incorporó enormes cantidades de nueva capacidad solar durante los primeros siete meses del año. La fotovoltaica representó más del 40% de toda la nueva capacidad de generación eléctrica añadida durante ese periodo.

Sin embargo, superar al carbón en potencia instalada no significa que la solar produzca más electricidad de manera permanente. Mientras las centrales térmicas pueden operar durante todo el día, los parques solares dependen de la luz disponible y de las condiciones meteorológicas para generar electricidad.

China acelera su transición hacia las energías renovables

La generación solar alcanzó 802.400 millones de kWh, un aumento interanual del 15,5%, y actualmente representa alrededor del 13% de la electricidad generada en el país. Al mismo tiempo, las fuentes renovables ganan espacio dentro de la matriz eléctrica china.

Entre enero y junio, las energías renovables representaron el 41,2% de la generación eléctrica total, mientras que la participación del carbón cayó por primera vez por debajo del 50%, hasta un promedio de 49,7%. China también se ha fijado nuevos objetivos para que la generación solar y eólica supere los 4 billones de kWh anuales para 2030.