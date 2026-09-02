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La ONP llega a las alturas y visita a pensionista de 105 años

Más de 34 mil historias de pensionistas y una visita especial a uno de los pensionistas más longevos de la región, en el recorrido de la ONP de Huancayo a Huancavelica. La ONP tiene más de 1700 pensionistas que superan los 100 años.

La ONP tiene más de 1700 pensionistas que superan los 100 años.
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Conocer las historias que representan a los más de 34 mil pensionistas de Huancayo y Huancavelica es parte de este recorrido que llevó al presidente ejecutivo de la ONP hasta la casa de un jubilado de 105 años, uno de los más longevos de la región Junín y parte de los más de 1.700 pensionados de la ONP que superan los 100 años.

No siempre son los pensionistas quienes tienen que ir hasta una oficina, esta vez, la institución fue a buscarlos. El presidente ejecutivo, Gastón Remy, recorrió Huancayo, Huancavelica y Lircay para conocer directamente sus necesidades, escuchar sus historias y acercar los servicios a quienes viven en zonas alejadas.

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Este viaje tuvo un protagonista especial: Felipe Ramos Chirinos, viudo, natural de Yauli, uno de los pensionistas más longevos del país, que acaba de cumplir 105 años y está muy lúcido. Tiene trece hijos, 32 nietos y 39 bisnietos.

Asegura su familia que de joven le encantaba el café, seguramente su secreto de larga vida. Gastón Remy llegó hasta su vivienda en Huancayo para saludarlo por su cumpleaños y conocer su historia. Felipe recibe su pensión mediante Pago a Domicilio, por lo que no necesita desplazarse para cobrarla. Disfruta tranquilo en casa, con sus dos hijos.

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El recorrido llegó hasta Lircay, a más de 3.200 metros de altura, donde la ONP atiende a 613 pensionistas, muchos de ellos quechuahablantes. Allí, adultos mayores y autoridades de la zona compartieron sus principales inquietudes y necesidades. En todo Huancavelica se acompaña a 3.687 pensionistas, mientras que en Huancayo la cifra supera los 30 mil.

El encuentro también llegó hasta Yuyaq, la Casa del Pensionista de Huancayo, donde los adultos mayores compartieron sus actividades, aprendizajes y experiencias. El espacio tendrá próximamente una nueva sede más amplia, que permitirá recibir a más pensionistas.

La historia detrás de esta visita es sencilla: escuchar a los pensionistas allí donde están, incluso cuando eso significa subir hasta los 3.200 metros de altura o tocar la puerta de un peruano que acaba de cumplir 105 años.

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