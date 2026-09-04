HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Lima Norte: Migraciones y PNP intervienen a 501 extranjeros en operativo de fiscalización

La operación, que movilizó a 181 agentes, revisó documentación y el estado migratorio de los ciudadanos. Los casos irregulares fueron enviados a la División de Extranjería de la PNP.

Un operativo de control migratorio en Lima Norte resultó en la intervención de 501 ciudadanos extranjeros por parte de la Superintendencia de Migraciones y la PNP.
Un operativo de control migratorio en Lima Norte resultó en la intervención de 501 ciudadanos extranjeros por parte de la Superintendencia de Migraciones y la PNP. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Un total de 501 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos durante un operativo de control migratorio realizado en distintos puntos de Lima Norte. La acción fue desplegada por la Superintendencia Nacional de Migraciones junto con la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de verificar la situación migratoria de las personas intervenidas.

El operativo movilizó a 181 agentes entre policías e inspectores de Migraciones. Durante las intervenciones se revisaron documentos y la condición migratoria de los ciudadanos extranjeros. Aquellos que presentaron una situación irregular fueron derivados a la División de Extranjería de la PNP para continuar con los procedimientos establecidos.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO GHOSTEA A CERIMEDO PERO FOTOS LE RECUERDAN SU PASADO Y BLINDAN A ARRIOLA | ARDE TROYA

PUEDES VER: ¿No fue clonada? Camioneta vinculada a masacre de Trujillo figura a nombre de un policía

lr.pe

Operativo en Lima Norte: Migraciones y PNP verificaron la situación migratoria de 501 extranjeros

La jornada de fiscalización contó con 140 efectivos policiales y 41 inspectores de Migraciones, quienes participaron en el despliegue efectuado en diferentes sectores de Lima Norte. Las labores estuvieron concentradas en la identificación y revisión de la documentación correspondiente a las personas intervenidas.

Cuando los inspectores detectaron casos que no cumplían con las condiciones migratorias establecidas, los ciudadanos fueron entregados a la División de Extranjería de la Policía Nacional. Esta instancia se encargó de continuar las actuaciones correspondientes de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, señaló que estas acciones forman parte de una coordinación previa entre la institución y la PNP. Según explicó, la planificación conjunta busca reforzar la presencia estatal en distintos sectores de Lima mediante intervenciones destinadas al control y la fiscalización migratoria.

PUEDES VER: “Hasta siempre, Pancha”: Parque de las Leyendas despide a tapir rescatada que albergó durante 20 años

lr.pe

Migraciones coordina nuevos operativos de control migratorio en Lima y otras regiones

Las autoridades anunciaron que los operativos de verificación migratoria continuarán en zonas consideradas estratégicas de Lima y también en otras regiones del país. Estas acciones estarán a cargo de Migraciones en coordinación con la Policía Nacional.

El objetivo de estos despliegues es supervisar el cumplimiento de las disposiciones migratorias y atender los casos que correspondan según la condición de cada persona intervenida. La estrategia contempla mantener el trabajo conjunto entre ambas instituciones para reforzar las labores de control.

La planificación de estas intervenciones busca extender las acciones de fiscalización a diferentes sectores, con énfasis en la verificación de la situación migratoria y el cumplimiento de la normativa. Migraciones y la PNP continuarán articulando este tipo de operativos como parte de sus labores institucionales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Migraciones expulsa a 78 extranjeros tras operativos por ingreso irregular a Perú

Migraciones expulsa a 78 extranjeros tras operativos por ingreso irregular a Perú

LEER MÁS
Migraciones rechaza archivo del caso contra ejecutivo de empresa Securitas

Migraciones rechaza archivo del caso contra ejecutivo de empresa Securitas

LEER MÁS
Peruanos en España deben saber esto para viajar a Italia tras propuesta de excluir a la nación española de Schengen

Peruanos en España deben saber esto para viajar a Italia tras propuesta de excluir a la nación española de Schengen

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025