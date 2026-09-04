Lima Norte: Migraciones y PNP intervienen a 501 extranjeros en operativo de fiscalización

Un operativo de control migratorio en Lima Norte resultó en la intervención de 501 ciudadanos extranjeros por parte de la Superintendencia de Migraciones y la PNP. | Foto: composición LR

Un operativo de control migratorio en Lima Norte resultó en la intervención de 501 ciudadanos extranjeros por parte de la Superintendencia de Migraciones y la PNP. | Foto: composición LR

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Un total de 501 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos durante un operativo de control migratorio realizado en distintos puntos de Lima Norte. La acción fue desplegada por la Superintendencia Nacional de Migraciones junto con la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de verificar la situación migratoria de las personas intervenidas.

El operativo movilizó a 181 agentes entre policías e inspectores de Migraciones. Durante las intervenciones se revisaron documentos y la condición migratoria de los ciudadanos extranjeros. Aquellos que presentaron una situación irregular fueron derivados a la División de Extranjería de la PNP para continuar con los procedimientos establecidos.

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Operativo en Lima Norte: Migraciones y PNP verificaron la situación migratoria de 501 extranjeros

La jornada de fiscalización contó con 140 efectivos policiales y 41 inspectores de Migraciones, quienes participaron en el despliegue efectuado en diferentes sectores de Lima Norte. Las labores estuvieron concentradas en la identificación y revisión de la documentación correspondiente a las personas intervenidas.

Cuando los inspectores detectaron casos que no cumplían con las condiciones migratorias establecidas, los ciudadanos fueron entregados a la División de Extranjería de la Policía Nacional. Esta instancia se encargó de continuar las actuaciones correspondientes de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, señaló que estas acciones forman parte de una coordinación previa entre la institución y la PNP. Según explicó, la planificación conjunta busca reforzar la presencia estatal en distintos sectores de Lima mediante intervenciones destinadas al control y la fiscalización migratoria.

Migraciones coordina nuevos operativos de control migratorio en Lima y otras regiones

Las autoridades anunciaron que los operativos de verificación migratoria continuarán en zonas consideradas estratégicas de Lima y también en otras regiones del país. Estas acciones estarán a cargo de Migraciones en coordinación con la Policía Nacional.

El objetivo de estos despliegues es supervisar el cumplimiento de las disposiciones migratorias y atender los casos que correspondan según la condición de cada persona intervenida. La estrategia contempla mantener el trabajo conjunto entre ambas instituciones para reforzar las labores de control.

La planificación de estas intervenciones busca extender las acciones de fiscalización a diferentes sectores, con énfasis en la verificación de la situación migratoria y el cumplimiento de la normativa. Migraciones y la PNP continuarán articulando este tipo de operativos como parte de sus labores institucionales.