Familia de Jenss Lara habría pagado US$2,5 millones para lograr su liberación tras secuestro en Trujillo

La familia del comerciante de oro Jenss Lara Tantaquilla pagó US$2,5 millones en efectivo por su liberación tras ser secuestrado en un ataque armado en Trujillo. La negociación empezó en US$5 millones. | composición LR

La familia del comerciante de oro Jenss Lara Tantaquilla pagó US$2,5 millones en efectivo por su liberación tras ser secuestrado en un ataque armado en Trujillo. La negociación empezó en US$5 millones. | composición LR

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La familia del comerciante de oro Jenss Lara Tantaquilla habría pagado US$2,5 millones en efectivo para conseguir su liberación, luego de que fuera secuestrado durante un ataque armado registrado en Trujillo. La información fue difundida por el programa 'Contra Corriente', que señala que los captores exigieron inicialmente US$5 millones.

De acuerdo con la investigación periodística, tras varias negociaciones el monto se redujo a la mitad y finalmente se habría concretado la entrega de US$2,5 millones en efectivo. La operación fue manejada de manera reservada por el entorno familiar del empresario y al margen de la estrategia oficial de la Policía.

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El reportaje sostiene que los familiares de Lara recurrieron a canales paralelos para comunicarse con los secuestradores. En estas coordinaciones habría participado un capitán de la Policía Nacional especializado en geolocalización, quien habría facilitado algunas comunicaciones.

¿De dónde salió el dinero?

La investigación señala que el monto utilizado para el rescate no habría salido íntegramente del patrimonio de Jens Lara. Su familia habría solicitado apoyo económico a su socio Inocente Matos Anticona, vinculado al Consorcio Minero Chilia SAC.

Según el reportaje, Matos Anticona habría aportado la mayor parte del dinero en efectivo utilizado para completar los US$2,5 millones. La investigación también menciona documentos que lo relacionarían con presuntas actividades de minería ilegal en La Libertad.

Mientras se desarrollaban las negociaciones, un testigo identificado como Gianmarco declaró ante el Ministerio Público sobre la presencia de un hombre con acento extranjero que habría abordado su vehículo haciéndose pasar por policía.

El sujeto, según el testimonio citado por el reportaje, descendió posteriormente en el cruce de la avenida Juan Pablo II con la calle Chota. En esa zona existe un almacén donde se encontrarían camionetas blancas similares a una de las unidades involucradas en el ataque.

Muerte de policía genera interrogantes

Otro elemento que permanece bajo investigación es la muerte del suboficial PNP Diego Vela Rodríguez, de 21 años, ocurrida aproximadamente 2 horas después del ataque contra el empresario.

El cuerpo del agente fue encontrado a unos 20 minutos de la escena principal. Inicialmente se manejó la versión de que había sufrido una caída accidental; sin embargo, el parte policial estableció que presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente si existe una relación entre la muerte del policía y el secuestro de Lara.

La Fiscalía mantiene diligencias preliminares para esclarecer el secuestro, la intervención de los presuntos implicados y las circunstancias que rodearon la liberación del empresario.

La información sobre el supuesto pago de US$2,5 millones proviene de la investigación periodística citada y deberá ser corroborada por las autoridades a cargo del caso.