Juan Pablo Varillas - Thiago Seyboth Wild: fecha y hora del partido por los 4tos de final del Challenger de Como 2026

Juan Pablo Varillas buscará su pase a semifinales del Challenger de Como. Foto: ATP/composición LR

Juan Pablo Varillas buscará su pase a semifinales del Challenger de Como. Foto: ATP/composición LR

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Juan Pablo Varillas quiere sumar un nuevo triunfo en el Challenger de Como. El tenista peruano enfrentará al brasileño Thiago Seyboth Wild en los cuartos de final del torneo. Luego de vencer al italiano Federico Arnaboldi por 2-0 en la fase previa, 'Juanpi' buscará su pase a semifinales de la competición.

En cuanto a su rival, dejó atrás al eslovaco Norbert Gombos en octavos de final tras vencerlo por un marcador de 2-0. Seyboth Wild y Varillas ya se han enfrentado anteriormente en cuatro ocasiones, dejando un saldo a favor para el peruano con tres triunfos y una victoria para el brasileño.

¿Cuándo juega Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild?

Juan Pablo Varillas enfrentará al brasileño Thiago Seyboth Wild este viernes 4 de septiembre por los cuartos de final del Challenger de Como.

¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild?

El encuentro arrancará a las 3.00 a. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 2.00 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 a. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 a. m.

España: 10.00 a. m.

¿En qué canal ver Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild?

Los partidos del Challenger de Como 2026 son transmitidos a través del canal Challenger TV. En caso de que no puedas acceder a esta opción, La República Deportes también te ofrece la cobertura del partido.

Pronósticos para Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild

Las principales casas de apuestas dan como favorito al brasileño Thiago Seyboth Wild sobre Juan Pablo Varillas.