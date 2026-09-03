HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Juan Pablo Varillas - Thiago Seyboth Wild: fecha y hora del partido por los 4tos de final del Challenger de Como 2026

El partido por los cuartos de final del Challenger de Como entre Juan Pablo Varillas y Thiago Seyboth Wild se llevará a cabo el viernes 4 de septiembre.

Juan Pablo Varillas buscará su pase a semifinales del Challenger de Como. Foto: ATP/composición LR
Juan Pablo Varillas buscará su pase a semifinales del Challenger de Como. Foto: ATP/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Juan Pablo Varillas quiere sumar un nuevo triunfo en el Challenger de Como. El tenista peruano enfrentará al brasileño Thiago Seyboth Wild en los cuartos de final del torneo. Luego de vencer al italiano Federico Arnaboldi por 2-0 en la fase previa, 'Juanpi' buscará su pase a semifinales de la competición.

En cuanto a su rival, dejó atrás al eslovaco Norbert Gombos en octavos de final tras vencerlo por un marcador de 2-0. Seyboth Wild y Varillas ya se han enfrentado anteriormente en cuatro ocasiones, dejando un saldo a favor para el peruano con tres triunfos y una victoria para el brasileño.

PUEDES VER: Administrador de Alianza Lima responde sobre pagos a representante de Paolo Guerrero: "Hablan de unos montos alucinantes"

lr.pe

¿Cuándo juega Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild?

Juan Pablo Varillas enfrentará al brasileño Thiago Seyboth Wild este viernes 4 de septiembre por los cuartos de final del Challenger de Como.

¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild?

El encuentro arrancará a las 3.00 a. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 2.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 a. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 a. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 a. m.
  • España: 10.00 a. m.

PUEDES VER: Paola Villegas, voleibolista peruana en Brasil: "La selección siempre va a ser mi prioridad"

lr.pe

¿En qué canal ver Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild?

Los partidos del Challenger de Como 2026 son transmitidos a través del canal Challenger TV. En caso de que no puedas acceder a esta opción, La República Deportes también te ofrece la cobertura del partido.

Pronósticos para Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild

Las principales casas de apuestas dan como favorito al brasileño Thiago Seyboth Wild sobre Juan Pablo Varillas.

  • Betsson: gana Juan Pablo Varillas (2,95), gana Thiago Seyboth Wild (1,35)
  • Betano: gana Juan Pablo Varillas (2,87), gana Thiago Seyboth Wild (1,37)
  • 1XBet: gana Juan Pablo Varillas (2,94), gana Thiago Seyboth Wild (1,35)
  • Caliente: gana Juan Pablo Varillas (3,00), gana Thiago Seyboth Wild (1,33)
  • Doradobet: gana Juan Pablo Varillas (2,90), gana Thiago Seyboth Wild (1,36).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Perú quedó fuera de los qualifiers de la Copa Davis 2026: perdió ante Alemania y volverá al Grupo Mundial I

Perú quedó fuera de los qualifiers de la Copa Davis 2026: perdió ante Alemania y volverá al Grupo Mundial I

LEER MÁS
Juan Pablo Varillas conquista Argentina: sale campeón en Challenger de Buenos Aires y subirá más de 20 puestos en ranking ATP

Juan Pablo Varillas conquista Argentina: sale campeón en Challenger de Buenos Aires y subirá más de 20 puestos en ranking ATP

LEER MÁS
Perú en la Copa Davis 2024: participantes, canales y programación del torneo

Perú en la Copa Davis 2024: participantes, canales y programación del torneo

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025