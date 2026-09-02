Peruano de 15 años se consagra subcampeón mundial de Pokémon y ya se prepara para el siguiente torneo de Singapur

Durante sus partidas, el joven peruano utilizó pokémon como Charizard, Venusaur, Floette y Garchomp. | Composición LR | Andina

Durante sus partidas, el joven peruano utilizó pokémon como Charizard, Venusaur, Floette y Garchomp. | Composición LR | Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Carlos Verástegui tiene apenas 15 años, pero ya consiguió uno de los mayores logros de su trayectoria como jugador competitivo de Pokémon: se convirtió en subcampeón mundial de Pokémon Champions, luego de enfrentarse a competidores de Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia en el Campeonato Mundial de Videojuegos Pokémon, realizado a fines de agosto en Estados Unidos.

El resultado representa un importante reconocimiento para el talento peruano en los deportes electrónicos y, al mismo tiempo, abre un nuevo desafío para el joven jugador: prepararse para el Mundial de Pokémon 2027, que tendrá como sede Singapur.

TE RECOMENDAMOS ABOGADO CUENTA TODO SOBRE CASO TRUJILLO | KEIKO Y CREADOR DE TROLLS | ARDE TROYA CON OXENFORD

De jugar en la primaria a competir por el mundo

La relación de Carlos Verástegui con Pokémon comenzó mucho antes de que pensara en convertirse en un jugador profesional. Durante la primaria empezó a jugar títulos como Pokémon X y Pokémon Rubí en la consola Nintendo 3DS.

El salto al circuito competitivo se produjo aproximadamente hace tres años. Su padre, Pablo Verástegui, encontró en redes sociales información sobre torneos de Pokémon y decidió acompañarlo a una de estas competencias. Aquella experiencia despertó en Carlos el interés por participar de manera más frecuente en torneos.

El equipo que usó Carlos Verastegui en la final de Pokémon Champions 2026

Pokémon Champions es un videojuego gratuito enfocado exclusivamente en los combates estratégicos. Para Carlos, uno de los principales atractivos está precisamente en la posibilidad de anticiparse a las jugadas del rival y tomar decisiones antes de cada turno.

“Cometes un error y puede que la partida esté casi definida”, explicó el joven al referirse a la importancia de cada decisión durante un enfrentamiento.

En las partidas, cada competidor debe seleccionar seis Pokémon y prepararlos estratégicamente para enfrentarse a sus rivales. Por ello, la preparación y el conocimiento de las distintas posibilidades de combate son fundamentales para avanzar en los torneos.

El apoyo de sus padres fue clave

Durante el último año, los padres de Carlos tuvieron un papel importante para que pudiera cumplir uno de sus principales objetivos: llegar al Mundial de Pokémon. Aunque esta fue su primera participación en un campeonato mundial, el adolescente ya había adquirido experiencia en competencias internacionales realizadas en Brasil, Inglaterra y Estados Unidos.

Esos resultados le permitieron acumular los puntos necesarios para representar primero al Perú y posteriormente a toda Latinoamérica en la máxima competencia internacional.

Los torneos realizados en el Perú también permiten sumar puntos para el circuito competitivo, aunque las competencias regionales tienen un mayor peso en el proceso de clasificación.

“Estoy muy agradecido con ellos, porque sin esa ayuda que me han demostrado, la verdad, no estaría aquí”, manifestó Carlos sobre el respaldo de sus padres.

Su madre, Katheryne Aranda, describió la participación de su hijo en el Mundial como una experiencia “increíble y llena de emociones”.

“Ver a nuestro hijo avanzar ronda tras ronda y superar a grandes competidores internacionales nos llena de un orgullo inmenso. Todo su esfuerzo, preparación y dedicación han dado frutos en este Mundial”, señaló.

También le dedicó un mensaje tras su destacada actuación: “Hijo, sigue disfrutando cada partida, confía en ti y nunca dejes de luchar por tus sueños. Para mí, ya eres un campeón. Te amo con todo mi corazón”.

Su padre, Pablo Verástegui, también expresó su orgullo por el resultado alcanzado por el adolescente.

“Estoy muy orgulloso de ti, hijo, demostraste, una vez más, tu valía. Si bien no se dieron los resultados, aquí estamos para apoyarte siempre. En las buenas y en las malas, aunque, vamos, runner-up de un mundial y clasificar directamente a otro no es poca cosa. Eres un grande, no me cansaré de repetírtelo nunca”, escribió.

De Estados Unidos rumbo a Singapur

Llegar al Mundial significó para Carlos enfrentarse a algunos de los mejores jugadores de Pokémon del mundo. La presencia de competidores procedentes de distintas regiones elevó considerablemente el nivel de la competencia.

“La competencia ha sido demasiado difícil. Han habido demasiados jugadores de muy buen nivel”, afirmó el joven.

Pese a la exigencia del torneo, Carlos logró mantenerse en competencia hasta alcanzar la final y quedarse con el segundo lugar mundial.

“Di lo mejor de mí y pude llegar a ser subcampeón del mundo”, sostuvo.

Ahora, el adolescente no piensa detenerse. Tras su destacada actuación, confirmó que continuará participando en la siguiente temporada con un objetivo definido: volver a disputar el Mundial de Pokémon, esta vez en Singapur, en 2027.

“Voy a prepararme muy bien y voy a dar lo mejor de mí”, aseguró.

Carlos también dejó un consejo para quienes recién comienzan a competir en Pokémon y sueñan con llegar a los grandes torneos.

“En cada torneo que vayas, da lo mejor de ti y esfuérzate al máximo, porque todos tenemos la capacidad de llegar a hermosos sueños”, concluyó.