Ignacio Buse vs. Marcos Giron EN VIVO por US Open 2026: horario, canal TV y dónde ver el partido

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Ignacio Buse está listo para afrontar un nuevo desafío en su mejor momento como profesional. El peruano se medirá con el estadounidense Marcos Giron por la primera ronda del US Open 2026, último Grand Slam de la temporada. El encuentro inicialmente estaba previsto para este martes, pero las lluvias que afectaron Nueva York obligaron a modificar el calendario. Ahora, ambos tenistas se enfrentarán este miércoles 2 de septiembre.

El representante nacional llega con el impulso de haber conquistado recientemente el ATP 250 de Winston-Salem, torneo en el que consiguió uno de los títulos más importantes de su carrera. Este resultado también le permitió ingresar al grupo de los cabezas de serie del Abierto de Estados Unidos.

¿Cuándo juega Ignacio Buse vs. Marcos Giron?

El partido entre Ignacio Buse y Marcos Giron se disputará este miércoles 2 de septiembre, por la primera ronda del US Open 2026. El duelo se desarrollará en la cancha 6 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing Meadows, Nueva York.

El encuentro fue reprogramado debido a las condiciones climáticas que impidieron que ambos jugadores salieran a la cancha en la fecha inicialmente establecida.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Marcos Giron?

El duelo está programado para comenzar no antes de las 11:30 a. m. (hora peruana). Debido a que corresponde al segundo turno de la cancha 6, el inicio podría variar dependiendo de la duración del partido anterior.

Horarios de Ignacio Buse vs. Marcos Giron:

Perú: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Chile: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Marcos Giron EN VIVO?

La transmisión del encuentro estará disponible para los aficionados en Perú y Sudamérica a través de ESPN. Asimismo, el partido podrá seguirse vía streaming mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrece la cobertura de las diferentes canchas del US Open.

¿Cómo llegan Ignacio Buse y Marcos Giron?

Ignacio Buse afronta el US Open con la confianza por las nubes después de obtener el título de Winston-Salem. El peruano derrotó al británico Arthur Fery en la final y sumó el segundo trofeo ATP de su temporada.

Al frente estará Marcos Giron, tenista estadounidense ubicado actualmente alrededor del puesto 78 del ranking ATP. El local buscará aprovechar su conocimiento de las pistas y el respaldo del público para superar al peruano en el debut del Grand Slam.

Ignacio Buse vs. Marcos Giron: historial

El peruano y el estadounidense ya se enfrentaron este año. El antecedente más reciente se produjo en Queens 2026, donde Buse consiguió imponerse por 2-1, resultado que le permite llegar al nuevo duelo con ventaja en sus enfrentamientos directos.

Ahora, Buse buscará repetir aquella actuación y comenzar con victoria su participación en el cuadro principal del US Open, mientras Giron intentará cobrarse la revancha en territorio estadounidense.