Gobierno de Keiko Fujimori rompe relacionales diplomáticas con Irán en medio de guerra con EE.UU.
La decisión ha sido comunicada a Irán mediante una nota diplomática enviada a través de la Embajada de ese país en el Ecuador.
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El Gobierno del Perú, bajo la administración de Keiko Fujimori y la dirigencia del canciller Carlos Espá, ha decidido romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. Esto en medio del conflicto internacional entre el país de Medio Oriente contra Estados Unidos e Israel.
"El Perú ha venido observando con creciente consternación el deterioro de dicho valor en Irán, denunciado por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas, particularmente en lo relativo a la represión de manifestaciones pacíficas, la conculcación de la libertad de prensa, la discriminación contra las mujeres y las niñas, y la persecución de opositores políticos", señala el comunicado de Cancillería.
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