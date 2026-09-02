Keiko Fujimori asegura que detenidos en Trujillo ya han confesado: ''Hay documentos firmados''
Durante su visita a Piura, la presidenta anunció nuevos avances sobre los crímenes perpetrados en Húsares de Junín y que la investigación continúa. Evitó dar más detalles hasta que el ministro Astudillo dé más información.
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Este miércoles, la presidenta Keiko Fujimori reapareció en Piura para coordinar acciones relacionadas al FEN. Durante su visita, la mandataria se pronunció acerca del secuestro y asesinato de cuatro personas en Trujillo. "Lo que puedo señalar es que estas personas que fueron detenidos han confesado y hay documentos firmados. También puedo señalar que esta investigación continúa por lo tanto no puedo pronunciarme sobre los otros hechos o informes que se están encontrando. Yo esperaré a que el ministro Astudillo vaya informando conforme se lo permita la ley y no perturbe la investigación", afirmó la lideresa.
Sobre la captura del presunto cabecilla de Los Pulpos, indicó: ‘‘Para lograr la captura de Jhonsson Cruz, ha sido un trabajo en conjunto con la policía boliviana, con la colaboración del FBI y de la PNP. Se ha logrado este gran objetivo’’.
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En tela de juicio
En los últimos días, el Gobierno ha dado distintas versiones sobre el caso. Familiares de los detenidos niegan que ellos sean responsables de la masacre, y exigen que las autoridades busquen a los verdaderos responsables.