Keiko Fujimori asegura que detenidos en Trujillo ya han confesado: ''Hay documentos firmados''

La presidenta Keiko Fujimori visitó Piura para coordinar acciones del FEN y se pronunció sobre el secuestro y asesinato de cuatro personas en Trujillo. | Composición LR

La presidenta Keiko Fujimori visitó Piura para coordinar acciones del FEN y se pronunció sobre el secuestro y asesinato de cuatro personas en Trujillo. | Composición LR

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Este miércoles, la presidenta Keiko Fujimori reapareció en Piura para coordinar acciones relacionadas al FEN. Durante su visita, la mandataria se pronunció acerca del secuestro y asesinato de cuatro personas en Trujillo. "Lo que puedo señalar es que estas personas que fueron detenidos han confesado y hay documentos firmados. También puedo señalar que esta investigación continúa por lo tanto no puedo pronunciarme sobre los otros hechos o informes que se están encontrando. Yo esperaré a que el ministro Astudillo vaya informando conforme se lo permita la ley y no perturbe la investigación", afirmó la lideresa.

Sobre la captura del presunto cabecilla de Los Pulpos, indicó: ‘‘Para lograr la captura de Jhonsson Cruz, ha sido un trabajo en conjunto con la policía boliviana, con la colaboración del FBI y de la PNP. Se ha logrado este gran objetivo’’.

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En tela de juicio

En los últimos días, el Gobierno ha dado distintas versiones sobre el caso. Familiares de los detenidos niegan que ellos sean responsables de la masacre, y exigen que las autoridades busquen a los verdaderos responsables.