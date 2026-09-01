Padre de minero secuestrado en Trujillo desmiente al Gobierno: “Me indigna que la Policía no haya hecho nada”

En este contexto, el Ministerio del Interior anunció que cinco personas han sido detenidas por su posible vinculación en el secuestro y se indaga el grado de participación de los involucrados. | Foto: Andina/difusión/Composición LR

En este contexto, el Ministerio del Interior anunció que cinco personas han sido detenidas por su posible vinculación en el secuestro y se indaga el grado de participación de los involucrados. | Foto: Andina/difusión/Composición LR

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Eleuterio Lara, padre del empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla, habló con el medio La Lupa y negó que la Policía Nacional del Perú haya participado en las gestiones que permitieron la liberación de su hijo, secuestrado durante la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo. El empresario fue retenido tras un ataque que dejó cuatro personas muertas y posteriormente recuperó su libertad.

La versión del padre contrasta con lo señalado por autoridades del Ejecutivo sobre la intervención policial durante el caso. Eleuterio Lara sostuvo que la gestión para conseguir la liberación fue realizada por él y descartó que los agentes hayan colaborado directamente con ese proceso. El caso continúa bajo investigación y comprende además el seguimiento del dinero entregado durante la negociación.

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“No, es mi gestión, es mi gestión mía, mi gestión mía. No es gestión de la policía. No. Absolutamente nada. Descarto toda posibilidad de que la policía me haya ayudado”, señaló el padre del hombre liberado.

Eleuterio Lara asegura que la liberación de su hijo fue gestionada sin apoyo de la Policía

Consultado sobre la versión que atribuye a la Policía una colaboración para recuperar a Jenss Lara, Eleuterio Lara rechazó esa posibilidad y afirmó que no recibió ayuda de los agentes. Remarcó que las gestiones para lograr la liberación de su hijo fueron realizadas por cuenta propia y descartó de manera expresa una participación policial en ese punto.

Sus declaraciones se producen después de que distintas versiones oficiales destacaran la actuación de la PNP durante el secuestro. Tras la liberación del empresario, el Ministerio del Interior informó que agentes policiales habían intervenido en las acciones desarrolladas alrededor del caso y que cinco personas fueron detenidas por su presunta vinculación con los hechos. Las investigaciones buscan establecer el grado de participación de cada uno de los intervenidos.