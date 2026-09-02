Keiko Fujimori sobre su vínculo con Fernando Cerimedo: "No ha participado ni en la primera ni en la segunda vuelta"

Keiko Fujimori se pronunció sobre su vínculo con el operador Fernando Cerimedo. Foto: composición LR. | Composición/LR

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Keiko Fujimori rechazó que el consultor y operador digital argentino Fernando Cerimedo haya tenido un papel en su contienda electoral. Ante las consultas sobre la presencia del operador en el país, la presidenta se deslindó y negó conocerlo.

"Yo puedo señalar con claridad que el señor Cerimedo no ha participado en nuestra campaña electoral, ni en primera ni en segunda vuelta". Asimismo, negó cualquier tipo de vínculo directo con el especialista en redes al señalar que no tiene una "relación ni personal ni laboral".

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