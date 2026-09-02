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Padre de empresario secuestrado en Trujillo anuncia que su hijo hablará: “Él tiene mayor información que dar”

El empresario minero Jenss Lara Tantaquilla ofrecerá una conferencia de prensa entre el viernes y sábado, donde contará detalles sobre su secuestro en Trujillo.

Padre de empresario minero secuestrado en Trujillo anuncia conferencia de prensa para revelar detalles inéditos
Padre de empresario minero secuestrado en Trujillo anuncia conferencia de prensa para revelar detalles inéditos | Foto: composición LR
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El padre de Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario minero secuestrado en Trujillo, anunció que su hijo ofrecerá una conferencia de prensa entre el viernes y sábado para brindar detalles sobre los días que permaneció en cautiverio. Eleuterio Lara sostuvo que el empresario, de 31 años, cuenta con información sobre lo ocurrido que todavía no se ha hecho pública.

"Tal vez mi hijo, entre el viernes o sábado va a dar una conferencia de prensa, él tiene mayor información que dar. Solamente puedo decir que mi hijo fue secuestrado el domingo a las 3.00 a. m. y luego liberado por nuestros propios medios el día lunes", declaró a Exitosa.

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El progenitor rechazó que la liberación haya sido resultado de un operativo policial y atribuyó el desenlace a las gestiones realizadas por su familia. Sus declaraciones contradicen la versión ofrecida por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien atribuyó inicialmente la libertad del empresario a la presión policial.

Sin embargo, evitó revelar el monto exigido por los delincuentes. "Mayores detalles no puedo dar. Es una organización criminal. Ni el Estado ha podido combatirlo por tantos años. Por materia de seguridad no puedo dar mayor información", enfatizó.

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Cuestiona investigación

Lara también negó que su hijo forme parte de una organización criminal y cuestionó las investigaciones fiscales que lo vincularon con actividades ilícitas. Aseguró que el caso por organización criminal y lavado de activos se encuentra archivado.

"Que la Fiscalía demuestre todo lo que decía, que pertenecía a una organización criminal. El caso de mi hijo, Jenss Lara Tantaquilla, se encuentra archivado, tanto como organización criminal, como lavado de activos", señaló.

La situación de Jenss Lara Tantaquilla cobró relevancia tras el ataque ocurrido durante la madrugada del domingo 30 de agosto, cuando cuatro personas que lo acompañaban fueron asesinadas y él fue secuestrado. La Policía anunció posteriormente la captura de cinco presuntos implicados en el crimen y el secuestro.

Por este caso, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el titular del Interior, César Astudillo, deberán responder ante el Congreso junto con otros asuntos vinculados a la seguridad nacional y ciudadana. La Fiscalía continúa con las diligencias para establecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades de los investigados.

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