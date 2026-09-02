Choque múltiple causa intenso tráfico en la Panamericana Norte: accidente deja un chofer muerto

Accidente múltiple en la Panamericana Norte | América TV

Accidente múltiple en la Panamericana Norte | América TV

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La madrugada de este miércoles, se registró un múltiple choque en la Panamericana Norte. Producto del siniestro, hubo un conductor fallecido. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 37.5, paradero Hogar, en Ancón. También hubo dos heridos que ya se atienden en el hospital.

El choque ocurrió en sentido sur-norte, hacia Ancón, pero ambas vías están cerradas. Se reporta que los vehículos circulan por las vías auxiliares. Se recomienda tomar precauciones.

TE RECOMENDAMOS ¿ARRIOLA GUARDA SECRETOS A KEIKO? FUJIMORISTAS PROTEGEN AL GENERAL DE LA PNP| ARDE TROYA

Accidente ocurrió de madrugada

Pese a que el siniestro, que involucró cuatro unidades, sucedió hace ya varias horas, los vehículos siguen volcados en la pista.