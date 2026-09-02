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Choque múltiple causa intenso tráfico en la Panamericana Norte: accidente deja un chofer muerto

El siniestro ocurrió en el paradero Hogar y también ha dejado dos heridos de gravedad. El tránsito se encuentra restringido en la vía.

Accidente múltiple en la Panamericana Norte
Accidente múltiple en la Panamericana Norte | América TV
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La madrugada de este miércoles, se registró un múltiple choque en la Panamericana Norte. Producto del siniestro, hubo un conductor fallecido. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 37.5, paradero Hogar, en Ancón. También hubo dos heridos que ya se atienden en el hospital.

El choque ocurrió en sentido sur-norte, hacia Ancón, pero ambas vías están cerradas. Se reporta que los vehículos circulan por las vías auxiliares. Se recomienda tomar precauciones.

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Accidente ocurrió de madrugada

Pese a que el siniestro, que involucró cuatro unidades, sucedió hace ya varias horas, los vehículos siguen volcados en la pista.

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