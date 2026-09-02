Juntos por el Perú presenta dos proyectos para modificar ley que impide la salida de Óscar Arriola de la jefatura de la PNP

Óscar Arriola ha sido criticado por su actuación como comandante de la PNP | Composición: LR.

Óscar Arriola ha sido criticado por su actuación como comandante de la PNP | Composición: LR.

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Juntos por el Perú ha presentado dos proyectos de ley que buscan modificar el Decreto Legislativo N.º 1267, disposición que indica que el jefe de la Policía Nacional del Perú debe cumplir dos años de servicio en el cargo antes de ser retirado. Ambas iniciativas buscan eliminar esta disposición, criticada por ser el sustento legal que permite que Óscar Arriola, actual comandante general de la PNP, se mantenga en el cargo.

Las congresistas que han presentado los proyectos legislativos para su debate son Analí Márquez y Catherin Palomino, ambas diputadas por el partido liderado por Roberto Sánchez. Los dos proyectos buscan derogar el artículo 8 del mencionado decreto legislativo, que establece los dos años que debe cumplir el jefe de la PNP en el cargo.

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Ambas iniciativas sostienen que el régimen vigente es demasiado rígido. Según sus autoras, la estabilidad de dos años se ha convertido en una "inamovilidad" que impide remover a un comandante general aunque haya perdido idoneidad para el cargo, sin que medie necesariamente un delito, una falta muy grave o una incapacidad física. Los proyectos ya han sido enviados a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara Baja para su debate.

"El crimen y las extorsiones aumentan día a día y seguimos sin cambios significativos de parte de quienes dirigen la institución policial. Necesitamos que las personas que dirigen la PNP sean competentes y que den resultados. (...)", dijo Palomino en un video presentando su proyecto de ley.

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Otras bancadas del Congreso también se pronunciaron sobre el proyecto. Diego Bazán, diputado por Renovación Popular, señaló que está de acuerdo con la propuesta de Palomino: "Soy crítico del general Arriola. (...) Yo, a título personal, apoyo la iniciativa. Incluso tengo elaborada una iniciativa con el mismo tenor".

Bancadas piden la salida de Arriola

En la Cámara Baja, la salida de Óscar Arriola de la dirigencia de la Policía Nacional del Perú es una demanda cada vez más compartida. Ahora Nación y Renovación Popular son dos de los grupos parlamentarios que han pedido que el general dé un paso al costado como comandante general de la PNP.

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Ahora Nación solicitó la salida de Arriola mediante un comunicado, luego de registrarse el atentado en Trujillo que dejó cuatro asesinatos y un secuestro: "El Perú no puede seguir gobernado por el miedo. Desde el Congreso exigiremos los resultados que hoy nadie está dando", señaló la agrupación.

En la misma línea, Renovación Popular señaló que Arriola no ha demostrado estar a la altura del cargo: "La Policía Nacional necesita un cambio en su conducción. Por ello, exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos", se lee en el comunicado.