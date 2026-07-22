Dictan prisión preventiva a presunto lugarteniente de “Los Pulpos” por tenencia ilegal de arma

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra A.Y.Q.C. (25), investigado por la presunta comisión de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones y uso de documento público falso, en agravio del Estado. La medida fue dictada por la magistrada María Luzcelina Vásquez Vásquez, luego de evaluar los elementos de convicción presentados por las partes durante la audiencia.

De acuerdo con la investigación preliminar, personal de la DIVINCRI Trujillo, con información proporcionada por inteligencia policial, ubicó al investigado en las inmediaciones del condominio La Rinconada, en la urbanización Ávila Morón, distrito de Pimentel, donde presuntamente se ocultaba. Según dicha información, A.Y.Q.C. sería presunto integrante de la banda criminal "Los Pepes", facción de la organización criminal "Los Pulpos", vinculada a la presunta comisión de diversos hechos delictivos en las ciudades de Trujillo, Chiclayo y zonas aledañas.

El 14 de julio de 2026, durante un control de identidad realizado en las avenidas A y 2 del distrito de Pimentel, el investigado habría presentado un documento nacional de identidad que posteriormente fue verificado como falso. Tras proporcionar su verdadera identidad, durante el registro personal se le incautó una pistola calibre 7.65 mm con serie erradicada, una cacerina abastecida con siete municiones, dos guantes quirúrgicos, dos teléfonos celulares, una billetera con 303 dólares americanos y S/ 300, además de una bolsa con S/ 11 000, bienes que fueron incorporados a las diligencias de investigación.

Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional valoró, entre otros elementos de convicción, el informe pericial de balística forense, el cual determinó que el arma de fuego y las siete municiones incautadas se encontraban operativas, constituyendo uno de los elementos presentados por el Ministerio Público para sustentar el requerimiento de prisión preventiva.

Luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa, y verificar el cumplimiento de los presupuestos legales para la imposición de esta medida coercitiva, el juzgado declaró fundado el requerimiento fiscal y ordenó el internamiento del investigado en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo por el plazo de cuatro meses, computado desde el 14 de julio de 2026 hasta el 13 de noviembre de 2026, mientras continúan las investigaciones.

La resolución fue emitida luego de la audiencia de prisión preventiva, en la que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque evaluó los elementos de convicción presentados por las partes para determinar la procedencia de la medida solicitada por el Ministerio Público.