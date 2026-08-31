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Fiscal advierte avance del crimen tras secuestro de empresario en Trujillo: "Si no tomamos acciones, Trujillo se va a convertir en Tijuana"

Jorge Chávez Cotrina sostuvo que la indiferencia de gobiernos anteriores permitió el avance del crimen organizado y pidió recuperar el principio de autoridad para evitar que la violencia se extienda a otras ciudades.

Fiscal viajará a Trujillo para apoyar investigaciones por secuestro de empresario
Fiscal viajará a Trujillo para apoyar investigaciones por secuestro de empresario | Foto: Difusión
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El secuestro de un empresario en Trujillo y el asesinato de sus cuatro acompañantes ha encendido nuevamente las alertas sobre el avance del crimen organizado en el país. Aunque Jenss Lara Tantaquilla fue liberado con vida 30 horas después y los presuntos responsables fueron capturados, el caso genera especial preocupación para el Ministerio Público, según señaló Jorge Chávez Cotrina, coordinador de Fiscalías contra el Crimen Organizado.

Consultado en RPP Noticias sobre el aumento de la violencia a partir de este hecho, Chávez aseguró que desde hace años viene advirtiendo que, si no se toma en serio el asunto, Trujillo podría convertirse en una nueva Tijuana, en referencia a los altos niveles de inseguridad que registra la ciudad fronteriza más poblada de México. “Hace tres o cuatro años, yo advertí que si no tomábamos acciones en Trujillo, esto iba a ser un Tijuana. Se lo dije hace cuatro años y no me hicieron caso”, afirmó.

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Indiferencia de gobiernos permite el avance del crimen

Chávez Cotrina adjudicó como una causa principal del avance de la criminalidad a la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades. “Lo que ha ocurrido es que lamentablemente los gobiernos anteriores han visto de costado el problema de la criminalidad y eso ha hecho daño”, aseguró.

Ante ello, indicó que lo que se debe hacer es recuperar el principio de autoridad en todo el país. “Si nosotros no ponemos coto en este momento, esto se va a expandir a Chimbote, a Chiclayo y la cosa va ser peor todavía. Ya se crearon las fiscalías de extorsiones, estamos haciendo todos los tramites administrativos para que empiecen a funcionar”, agregó.

Fiscal viajará a Trujillo para apoyar investigaciones

Las declaraciones de Chávez Cotrina se producen luego de conocerse la liberación del empresario que fue secuestrado en Trujillo por delincuentes que fingieron ser policías. En la intervención, los atacantes también asesinaron a los cuatro acompañantes del negociante: la novia del empresario, una anfitriona, y dos guardias de seguridad

Este 31 de agosto, Policía Nacional (PNP) anunció la captura de cinco presuntos implicados en el caso y el coordinador de Fiscalías contra el Crimen Organizado aseguró que estará llegando hoy a Trujillo para apoyar en las investigaciones. Chávez aseguró que los responsables por este hecho delictivo deberían ser condenados a cadena perpetua, aunque precisó que todo dependerá de la investigación que dirige la PNP.

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