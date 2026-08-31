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Piura: estudiantes participan en encuentro sobre prevención y conductas asertivas

Adolescentes de la I.E. Lagunas reciben orientación sobre infracciones a la ley penal, consumo de drogas y toma de decisiones.

Estudiantes participan en encuentro sobre conductas asertivas y prevención. Foto: difusión.
Estudiantes participan en encuentro sobre conductas asertivas y prevención. Foto: difusión.
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Se inicia el II Encuentro de Adolescentes “Promoviendo Conductas Asertivas”, que se realizar con la participación de estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Lagunas”. El evento es organizado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Poblaciones Vulnerables en coordinación con la I.E Lagunas y cuenta con el apoyo del Programa PAÍS.

El Defensor Público de Ayabaca, Ricardo Daneri Carrasco, inicia las exposiciones con el tema “Infracciones a la Ley Penal”, y explica a los jóvenes sobre las sanciones que pueden tener en caso cometan alguna infracción.

PUEDES VER: Corte de Sullana evalúa terreno para habilitar zona de la Unidad de Flagrancia | sullana | La República

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De otro lado, la psicóloga del Centro de Salud Mental “San Gerardo” de Tambogrande, Kimberly Olivos Chávez, expone sobre “mitos y realidades del consumo de drogas”, además disertará sobre “Decisiones Asertivas”.

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