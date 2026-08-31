Piura: estudiantes participan en encuentro sobre prevención y conductas asertivas
Adolescentes de la I.E. Lagunas reciben orientación sobre infracciones a la ley penal, consumo de drogas y toma de decisiones.
Se inicia el II Encuentro de Adolescentes “Promoviendo Conductas Asertivas”, que se realizar con la participación de estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “Lagunas”. El evento es organizado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Poblaciones Vulnerables en coordinación con la I.E Lagunas y cuenta con el apoyo del Programa PAÍS.
El Defensor Público de Ayabaca, Ricardo Daneri Carrasco, inicia las exposiciones con el tema “Infracciones a la Ley Penal”, y explica a los jóvenes sobre las sanciones que pueden tener en caso cometan alguna infracción.
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De otro lado, la psicóloga del Centro de Salud Mental “San Gerardo” de Tambogrande, Kimberly Olivos Chávez, expone sobre “mitos y realidades del consumo de drogas”, además disertará sobre “Decisiones Asertivas”.