Perú podría crear el nuevo distrito de Tuyankuwas en la frontera con Ecuador: todo lo que se sabe

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El Gobierno propuso crear el distrito de Tuyankuwas, una nueva jurisdicción de la provincia de Bagua, en Amazonas, que tendría frontera con Ecuador. La iniciativa busca establecer una jurisdicción sobre parte del actual territorio de Imaza y reforzar la presencia del Estado en una zona que enfrenta aislamiento, actividades ilícitas y problemas de seguridad.

El proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo y deberá pasar por el debate y votación del Congreso. La propuesta se encuentra en la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría de la Cámara de Diputados.

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¿Dónde estaría Tuyankuwas?

El nuevo distrito se ubicaría en la provincia de Bagua y tendría como capital al centro poblado de Wayampiak. Su territorio se desprendería de la actual jurisdicción de Imaza.

La nueva jurisdicción limitaría con territorio ecuatoriano, la provincia de Condorcanqui, el distrito de Imaza y el departamento de Cajamarca, según el proyecto.

La creación de Tuyankuwas fue declarada de interés nacional mediante el Decreto Supremo N.° 088-2026-PCM, emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Mientras se elijan e instalen sus nuevas autoridades, la Municipalidad Provincial de Bagua asumiría la administración de los recursos y la prestación de los servicios públicos del distrito, de acuerdo con la iniciativa.

¿Por qué proponen crear el distrito?

El territorio donde se plantea establecer Tuyankuwas se encuentra entre las áreas críticas de frontera Huarango-San José de Lourdes y Comaina.

El Ejecutivo sostiene que estos espacios afrontan aislamiento de la población, escasa presencia de instituciones estatales, abandono de zonas fronterizas, deterioro ambiental y presencia de actividades ilícitas.

El documento advierte que la situación fronteriza con Ecuador y la limitada presencia estatal habrían favorecido la expansión del crimen organizado y de economías ilegales que afectan a la población.

Entre las actividades señaladas figuran el narcotráfico, la tala ilegal y otros delitos ambientales. La propuesta sostiene que estas problemáticas representan riesgos para la seguridad y el desarrollo de los ciudadanos peruanos que viven en la zona.

La creación del distrito todavía requiere la aprobación del Congreso. Por ello, Tuyankuwas aún no constituye una nueva jurisdicción y su eventual establecimiento dependerá del trámite legislativo correspondiente.