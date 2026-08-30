Los interesados en participar tienen hasta el 10 de septiembre de 2026 para inscribirse. Las bases costarán S/50, disponibles en forma presencial y virtual a través de EMILIMA. | Foto: Andina/EMILIMA/Composición LR

Los interesados en participar tienen hasta el 10 de septiembre de 2026 para inscribirse. Las bases costarán S/50, disponibles en forma presencial y virtual a través de EMILIMA. | Foto: Andina/EMILIMA/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un total de 31 terrenos pertenecientes al patrimonio inmobiliario de la Municipalidad Metropolitana de Lima serán puestos a la venta mediante subasta pública. La convocatoria, correspondiente al primer proceso de este tipo en 2026, estará a cargo de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA) y comprende propiedades distribuidas en 11 distritos de la capital.

La oferta incluye inmuebles con características y extensiones diversas, algunos de ellos con superficies superiores a los 30.000 m². Quienes evalúen participar podrán consultar previamente información individual de cada propiedad, como su área, ubicación, situación registral, valor comercial, garantía exigida y monto establecido para la puja.

TE RECOMENDAMOS ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

Municipalidad de Lima ofrece predios de distintas dimensiones en 11 distritos de la capital

Los terrenos que forman parte de la convocatoria están distribuidos en Carabayllo, Santa Rosa, Puente Piedra, La Molina, San Juan de Lurigancho, Punta Hermosa, El Agustino, Santa María del Mar, Cercado de Lima, Ancón y Lurigancho. Puedes consultar la lista oficial de predios al acceder en el siguiente enlace.

Las dimensiones también varían considerablemente entre las propiedades. Mientras algunos espacios pueden destinarse a iniciativas de menor escala, otros superan los 30.000 m² y ofrecen posibilidades para proyectos que demanden superficies más extensas. El precio de cada inmueble dependerá de la valorización efectuada de manera individual.

La documentación oficial de la convocatoria permitirá conocer cuánto cuesta cada terreno antes de presentar una oferta. Además del valor comercial, los interesados podrán revisar la partida registral y el estado situacional de la propiedad, así como la garantía y el valor de puja correspondiente.

PUEDES VER: Escolar que sobrevivió tras caerle una pared en colegio de Iquitos recibió alta y necesita rehabilitación

EMILIMA habilita inscripción presencial y virtual para los interesados en adquirir un predio

El periodo para adquirir las bases y registrarse en la subasta se extenderá hasta el 10 de septiembre de 2026. Las bases tienen un costo de S/50 y pueden obtenerse tanto de manera presencial como mediante los canales virtuales habilitados por EMILIMA a través del siguiente enlace.

Para quienes opten por realizar el procedimiento personalmente, la atención se brinda en las oficinas de la empresa municipal, situadas en el jirón Cuzco n.º 286, en el Cercado de Lima. El horario establecido es de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m.

Las inscripciones se desarrollarán dentro del mismo periodo y estarán sujetas a las condiciones establecidas en las bases. Con esta convocatoria, la Municipalidad de Lima busca colocar parte de sus propiedades en el mercado mediante un proceso público y generar oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos en distintos sectores de la capital.