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Confirman siete años de prisión para condenado por microcomercialización de drogas en Chimbote

Johnny Moreno Yahuana fue condenado a siete años de prisión por microcomercialización de drogas, confirmando la sentencia de la Corte Superior de Justicia del Santa.

La intervención policial, realizada el 11 de enero de 2024 en Nuevo Chimbote. Foto: difusión.
La intervención policial, realizada el 11 de enero de 2024 en Nuevo Chimbote. Foto: difusión.
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Siete años de prisión es la condena confirmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa para Johnny Moreno Yahuana, hallado culpable del delito contra la salud pública, en la modalidad de microcomercialización de drogas, en agravio del Estado.

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La acusación fiscal señala que, el 11 de enero de 2024, personal policial antidrogas realizaba un patrullaje por la calle Brasil, en las inmediaciones de la manzana D de la urbanización popular de interés social (UPIS) Belén, en Nuevo Chimbote. Los custodios del orden divisaron a un sujeto que caminaba con dirección a Pampas de Belén y decidieron intervenirlo.

Tras identificarlo como Johnny Moreno Yahuana, le incautaron 15 bolsas negras que contenían 1008 envoltorios (ketes) de pasta básica de cocaína, con un peso neto de 46 gramos.

Durante el juicio oral, el imputado alegó que el día de la intervención se encontraba durmiendo tras consumir drogas y que fueron los policías quienes le sembraron los estupefacientes para inculparlo.

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En primera instancia, Moreno Yahuana fue sentenciado a siete años de cárcel y al pago de una reparación civil de tres mil soles. Su recurso de apelación fue declarado infundado por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, tribunal que ordenó su inmediata ubicación y captura para su posterior internamiento en el establecimiento penitenciario de Cambio Puente.

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