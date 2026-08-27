Capturan a 4 presuntos narcos que vendían cocaína, marihuana y 'tusi' a turistas en Machu Picchu

Los detenidos son acusados de comercializar droga a turistas en la ciudad imperial. | Composición LR

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Cuatro presuntos integrantes de una banda dedicada a la microcomercialización de drogas fueron capturados en Machu Picchu Pueblo, en la provincia de Urubamba, Cusco. Durante el operativo, la Policía Nacional del Perú (PNP) incautó cocaína, pasta básica de cocaína, marihuana y una dosis de droga sintética conocida como tusi.

Los intervenidos son Jhonatan Ayma Sullca (27), Erick Davis Quispe Clemente (26), Jhon Arnold Quispe Huamán (22) y Lidecsy Isabel Evarista (44), de nacionalidad extranjera. Todos fueron trasladados al Departamento Antidrogas (Deandro) de Cusco para continuar con las investigaciones.

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La operación fue ejecutada luego de labores de inteligencia realizadas por agentes de la Comisaría de Machu Picchu. Dos policías se habrían infiltrado como consumidores para obtener información sobre la presunta organización y determinar sus puntos de distribución.

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PNP los bautizó como 'Los Químicos de Machu Picchu'

El coronel PNP Carlos Guizado, jefe de Orden y Seguridad y encargado de la Región Policial de Cusco, informó que los agentes ubicaron a los sospechosos en un establecimiento que funcionaba como barbería y posteriormente intervinieron una habitación de hotel.

"En esas circunstancias se ubica a una fémina, componente de esta banda criminal, una venezolana. En los distintos registros personales, una mochila, en el local donde se desempeñaban como barberos y en el hotel se encuentran las sustancias", declaró el oficial.

Según la Policía, los investigados integrarían la organización denominada 'Los Químicos de Machu Picchu', que habría aprovechado la importante afluencia de turistas nacionales y extranjeros para comercializar sustancias ilícitas en diferentes puntos de Machu Picchu Pueblo.

La intervención permitió decomisar 270 gramos de marihuana, 33 gramos de semillas de marihuana, 198 gramos de pasta básica de cocaína, 160 envoltorios con cocaína y un kete de presunta droga sintética tusi.

Hallan cuaderno con registro de consumidores

Durante los registros, los agentes también encontraron una cocina, una olla y diversos utensilios, además de una laptop, teléfonos celulares y un cuaderno que contendría información de presuntos consumidores.

Estos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar si eran utilizados en la elaboración, almacenamiento y distribución de las sustancias.

La Policía sostiene que la organización estaría conformada por seis o siete personas, por lo que no descarta nuevas intervenciones y detenciones como parte de las diligencias.

Los cuatro capturados son investigados por los presuntos delitos relacionados con microcomercialización y microproducción de drogas.

De este modo operaba la presunta banda en Machu Picchu

El coronel Guizado explicó que los integrantes de la organización habrían asumido diferentes funciones para concretar la venta de drogas.

"Como en toda organización existen roles, uno se encarga de recabar la suma de dinero, la mujer los recibía a través del Yape, otro distribuía y otro captaba a los consumidores", señaló.

De acuerdo con la investigación preliminar, los presuntos vendedores habrían dirigido sus actividades principalmente a personas que frecuentaban discotecas y locales nocturnos de Machu Picchu Pueblo.

"Machu Picchu como todos saben es un lugar donde se concentra una gran cantidad de turistas extranjeros y nacionales; hay discotecas, locales nocturnos y en esos lugares aprovechaban para distribuir esas sustancias prohibidas", concluyó el jefe policial.

La Policía continúa con las diligencias para identificar y ubicar a los demás presuntos integrantes de la organización, así como establecer el alcance de su red de distribución en esta zona turística del Cusco.