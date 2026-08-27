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Infantino en la cuerda floja: UEFA alista demanda penal contra presidente de la FIFA tras intentar vender el Mundial

El organismo europeo viene reuniendo pruebas sobre el fallido proyecto de Infantino, que pretendía incorporar inversión privada en la gestión comercial de la Copa del Mundo.

Gianni Infantino buscará ser reelecto como presidente de la FIFA en marzo del 2027. Foto: composición LR/AFP/UEFA
Gianni Infantino buscará ser reelecto como presidente de la FIFA en marzo del 2027. Foto: composición LR/AFP/UEFA
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La situación de Gianni Infantino continúa complicándose. La polémica por el proyecto para comercializar parte de los derechos del Mundial no solo habría generado cuestionamientos entre algunas confederaciones, sino que ahora la UEFA evalúa iniciar un procedimiento penal contra el presidente de la FIFA.

El ente rector del fútbol europeo acusaría al mandamás ante los tribunales de Suiza por una presunta mala gestión financiera en el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

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UEFA planea demanda contra Gianni Infantino

El diario británico The Telegraph reveló algunos extractos del documento que remitió la UEFA a un tribunal en Manhattan para obtener posibles pruebas del fondo de inversión Thrive Capital Management, que iba a ser uno de los inversores ancla en el fallido proyecto de Infantino.

En ese sentido, el escrito sugiere que el monto de 4.200 millones, que iba a recibir la FIFA por el 20% de los derechos de comercialización, podría ser un “precio fraudulento fuera del mercado promovido por Infantino para su propio beneficio”.

"La UEFA y sus asesores legales están considerando iniciar un procedimiento penal en Suiza contra Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA por mala gestión criminal en virtud del artículo 158 del Código Penal suizo", indicaron los abogados de la UEFA en el documento.

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Gianni Infantino pierde respaldo a poco de las elecciones

Luego del escándalo desatado por intentar vender el Mundial, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), Concacaf y UEFA publicaron un comunicado en conjunto en el que pidieron la dimisión de Infantino y exigieron cambios en la FIFA.

“Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado (…). No se reconoció que la propuesta en sí misma era intrínsecamente errónea. Sigue sin reconocerse que intentar vender una participación en la Copa Mundial de la FIFA fue un grave error de juicio, no solo un fallo de procedimiento, sino una traición fundamental a la confianza depositada en las mismas instituciones a las que la FIFA está destinada a servir”, se lee en parte del escrito.

El panorama se muestra muy adverso para Gianni Infantino. Federaciones como las de Italia, Gales e Inglaterra le quitaron el respaldo con miras a las elecciones de marzo del 2027.

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