Corte de Sullana inspecciona terreno para habilitar zona de la Unidad de Flagrancia

El nuevo espacio se destinará a vehículos intervenidos por conducir en estado de ebriedad. Foto: difusión.

El nuevo espacio se destinará a vehículos intervenidos por conducir en estado de ebriedad. Foto: difusión.

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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova se reunió con el alcalde de la municipalidad de Sullana Marlem Mogollón Meca con el fin de acordar la habilitación de un ambiente del Depósito Vehicular Oficial (ubicado en la salida de la carretera a Piura) para albergar a vehículos intervenidos por conducir en estado de ebriedad, en flagrancia delictiva.

En la reunión participaron funcionarios de la subgerencia de Transportes, y del Instituto Nacional Penitenciario INPE, en el Depósito Municipal Oficial, así como el administrador de la Unidad de Flagrancia de Sullana Percy Donald Gonzaga Correa.

El titular de la Corte fue invitado a las instalaciones del Depósito Vehicular e hizo un recorrido junto con las autoridades presentes, del terreno que sería habilitado para la Unidad de Flagrancia de Sullana y donde serían retenidos los vehículos intervenidos por conducción en estado de ebriedad, que es una infracción grave, según el Reglamento General de Tŕansito y por disposición fiscal, debido a que se trata de un delito de peligro común.

Para que dichas unidades vehiculares puedan salir de dicho centro de internamiento, deben cancelar una multa económica equivalente al 100% de la UIT y costos de grúa, así como por el servicio de guardianía diarios. Además de la intervención del fiscal y del juez de Investigación Preparatoria de Flagrancia para determinar las responsabilidades penales del conductor.