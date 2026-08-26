Tres encuestas en Piura que favorecen al candidato a gobernador regional Reynaldo Hilbck son inválidas

En redes sociales vienen circulando diversas publicaciones que difunden supuestas encuestas sobre intención de voto para el Gobierno Regional de Piura correspondientes al mes de agosto. Los tres estudios, difundidos por páginas y perfiles locales bajo los nombres de Grupo Piura, Datavoz Piura - Estudios de Mercado y Encuestas Piura, coinciden en otorgar el primer lugar de las preferencias al candidato de Alianza para el Progreso, Reynaldo Hilbck.

Tras una revisión, PerúCheck constató que ninguna de estas entidades cuenta con un registro vigente ni autorización en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Encuestas difundidas en Facebook que colocan en primer lugar a Reynaldo Hilbck, candidato a gobernador regional de Piura. Foto: Facebook/capturas

Encuesta difundida en la página de Facebook Noti Piura. Foto: Facebook/captura

Lo que afirman las publicaciones

Durante el mes de agosto de 2026, plataformas de Facebook y cuentas vinculadas a medios de comunicación en el norte del país compartieron supuestas fichas técnicas e infografías con porcentajes de votación para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026).

La página de Facebook Diálogos compartió una infografía de una presunta encuesta realizada por el Grupo Piura. Según la imagen, el estudio se realizó entre el 16 y el 19 de agosto de 2026, con una supuesta muestra de 15.000 llamadas telefónicas, y coloca en primer lugar a Reynaldo Hilbck con el 20% de las preferencias.

A su vez, la página Datavoz Piura - Estudios de Mercado difundió una supuesta encuesta realizada entre el 20 y 21 de agosto de 2026. El presunto estudio otorga un respaldo del 25,8% a Hilbck, lo que también lo coloca a la cabeza.

Una tercera encuesta que da como ganador al candidato de Alianza para el Progreso, con un 19%, es la de Encuestas Piura, publicada en la página Noti Piura. De acuerdo con la publicación, el supuesto estudio se realizó entre el 8 y 11 de agosto, con 10.000 entrevistas.

Ninguna de las encuestadoras tiene registro en el JNE

En una verificación anterior , PerúCheck explicó que toda persona o institución que realice encuestas electorales para su difusión debe inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N°27369.

Además, el artículo 10 del Reglamento sobre Encuestas Electorales del JNE —que es “de obligatorio cumplimiento para las encuestadoras electorales, medios de comunicación y ciudadanía en general” (art. 3)—, especifica que son las únicas facultadas a elaborar las encuestas electorales sobre intención de voto (presencial y/o teléfono) y simulacro de votación para su difusión, con motivo de un proceso electoral.

A esto se suma la disposición normativa sobre la difusión de estudios electorales, la cual debe contemplar la ficha técnica completa y el registro formal ante el sistema electoral. Sin estos elementos, no es posible validar la seriedad ni la legalidad del sondeo.

PerúCheck realizó una búsqueda en el Portal del REE y comprobó que tanto Grupo Piura, Datavoz Piura - Estudios de Mercado como Encuestas Piura no cuentan con una partida activa en el registro de encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones. Tampoco están en la lista de encuestadoras canceladas, lo que significa que tampoco han contado con un registro anterior.

Únicas encuestadoras en Piura con inscripción en el Registro Electoral de Encuestadoras. Foto: captura REE

Sin embargo, esto no necesariamente implica que los estudios hayan sido inventados –como PerúCheck demostró en varias oportunidades durante las elecciones presidenciales– o que sean desinformativos. Sí implica que son inválidos; es decir, es preferible que no se tomen decisiones electorales sobre la base de estos resultados.

El peligro de los sondeos informales y sin sustento metodológico

En sus diferentes plataformas oficiales, el JNE ha exhortado a la población, de manera reiterada, a extremar precauciones frente a publicaciones difundidas en redes sociales que carecen de fiscalización y de un marco metodológico real.

En conversación con este medio, el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fernando Tuesta, advirtió sobre las irregularidades que cometen diversas encuestadoras al difundir cifras sin cumplir con la normativa electoral vigente. “El hecho de no estar inscritas llama la atención y por otro lado se presta a dudas”, dijo.

Tuesta también alertó sobre la masificación de este fenómeno fuera de Lima. Para el especialista, en regiones “lo que uno encuentra es una cantidad muy grande de empresas o grupos de personas que ofrecen estos servicios, que no es muy difícil hacerlo a través de redes sociales, y en algunos casos son de muy baja calidad, si es que la hacen”.

“Algunos candidatos, partidos, movimientos desesperados compran lo que se le entrega, sobre todo cuando los resultados aparecen favoreciéndoles; o incluso, algunas de estas personas o grupos que tienen en realidad un deseo de sacar dinero de la manera más fácil, engañan colocando, de manera forzada, a candidatos que aparecen primero; y, en otros casos, en coordinación con el candidato, lo que termina siendo una forma de propaganda electoral”, detalló.

Bajo esa misma perspectiva, la abogada especialista en derecho electoral Ana Neyra detalló que este tipo de encuestas tiene como finalidad influir en la opinión pública sin reflejar fehacientemente las preferencias de voto. Ante esto, recomendó a la población revisar estudios realizados por empresas registradas y con trayectoria comprobada en anteriores comicios.

Conclusión

Las recientes encuestas difundidas por las supuestas firmas Grupo Piura, Datavoz Piura y Encuestas Piura carecen de validez legal al no estar inscritas en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones. Utilizar gráficos con apariencia técnica sin el respaldo institucional ni la supervisión de los órganos electorales vulnera las normativas de transparencia y puede confundir a los electores de cara a los próximos comicios. Por esta razón, PerúCheck califica la validez de estas encuestas como falsas.

Nota elaborada por Paola Ferrer, de PerúCheck.