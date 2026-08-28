Agencia Espacial del Perú activa el satélite PeruSAT-1 para monitorear las mortales inundaciones en Nepal

La Agencia Espacial del Perú (CONIDA) envía imágenes del satélite PeruSAT-1 para ayudar en la evaluación de las inundaciones en Nepal, integrándose a acciones internacionales de respuesta. | Foto: Andina/Composición LR

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La Agencia Espacial del Perú (CONIDA) se incorporó a las acciones internacionales desplegadas frente a las graves inundaciones registradas en Nepal mediante el envío de imágenes obtenidas por el satélite PeruSAT-1. La información fue puesta a disposición del Charter Internacional para contribuir con la evaluación de las áreas afectadas y apoyar las tareas de respuesta ante la emergencia.

La participación peruana forma parte de un mecanismo de cooperación que reúne a agencias espaciales y organizaciones de distintos países con capacidad para observar la Tierra. Desde junio de 2026, el Perú integra oficialmente esta iniciativa a través de CONIDA, lo que permite proporcionar información satelital ante desastres naturales y otras situaciones de emergencia ocurridas en diferentes partes del mundo.

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PeruSAT-1 envía imágenes satelitales para evaluar las zonas afectadas por las inundaciones en Nepal

Las imágenes captadas por PeruSAT-1 permiten observar las áreas golpeadas por las inundaciones y forman parte del conjunto de datos espaciales empleados para analizar la magnitud de la emergencia. Esta información puede ser utilizada por las autoridades y organismos involucrados en las labores de atención, respuesta y posterior recuperación de las zonas afectadas.

De acuerdo con CONIDA, los registros satelitales facilitan la identificación y evaluación de los sectores que presentan daños. El aporte del satélite peruano se incorpora así a los recursos tecnológicos disponibles para quienes coordinan las acciones frente al desastre, especialmente en lugares donde resulta necesario contar con información territorial actualizada para determinar el alcance de las inundaciones.

¿Qué es el Charter Internacional y cómo participa el Perú ante desastres en otros países?

El Charter Internacional es una iniciativa que coordina el acceso a información obtenida desde el espacio cuando un país enfrenta una emergencia. Su funcionamiento permite que las entidades participantes compartan imágenes y otros datos de observación de la Tierra con el objetivo de apoyar una respuesta más rápida y eficiente ante desastres naturales y situaciones que requieren atención urgente.

El Perú forma parte oficialmente de este mecanismo desde junio de 2026 mediante CONIDA. La intervención en Nepal representa una de las acciones en las que el país aporta información generada por PeruSAT-1 para respaldar los esfuerzos internacionales. La Agencia Espacial del Perú también expresó su solidaridad con la población nepalí y reafirmó su participación en iniciativas de cooperación destinadas a contribuir con las comunidades afectadas por emergencias y desastres.