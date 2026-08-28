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Más de 8.000 sitios arqueológicos prehispánicos podrían sufrir daños irreparables por las lluvias asociadas al fenómeno El Niño, especialmente en la costa norte. Pese a la magnitud del riesgo, menos del 20% o 30% de estos espacios tendría vigilancia o algún tipo de protección, según la arqueóloga Ana Cecilia Mauricio.

Mientras el Ministerio de Cultura recién prepara una lista de los bienes amenazados, especialistas advierten que inundaciones, huaicos y desbordes podrían borrar vestigios todavía no estudiados. “Nos podemos estar perdiendo el próximo Caral, el próximo Chan Chan o el próximo Señor de Sipán”, alertó Mauricio a La República.

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Vulnerabilidad crítica

Según la especialista, las precipitaciones intensas que trae El Niño y que generan desbordes de ríos, inundaciones, huaicos y deslizamientos pueden afectar en diferentes niveles los sitios arqueológicos que, en la mayoría de casos en la costa norte, están hechos de adobe, una mezcla de tierra con barro. El impacto depende principalmente de dos factores: su localización y su estado actual.

“En principio, va depender de si están ubicados cerca de quebradas, laderas de cerros o en zonas de terrazas aluviales, es decir, terrazas que se forman al costado de los ríos. Ese tipo de condiciones aumenta la posibilidad de que el impacto sea mayor”, anotó.

El riesgo también se elevaría si las zonas concentran material removido por sismos anteriores, acumulación de desechos o espacios erosionados por la actividad agrícola, económica o por la minería ilegal. “Si ya están con algún tipo de impacto, estos pueden verse mucho más afectados con una lluvia porque el agua se va a filtrar más. Dependiendo de cómo esté el sitio, puede causar una pérdida parcial o arrastrar una zona por completo con un daño irreparable”, explicó.

La experta apuntó que los departamentos históricamente más vulnerables al fenómeno son La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, ubicados sobre todo en la costa norte. “Esas regiones tienen una gran cantidad de sitios arqueológicos y se ubican en la zona del epicentro de El Niño”, indicó. Aun así, no descartó que los impactos de un evento fuerte alcancen otros sectores en Áncash y Lima.

Patrimonio en abandono

Otro aspecto que podría influir en el futuro de los sitios arqueológicos es el grado de protección con el que cuentan actualmente. Según Mauricio, existen recintos como los que albergan a los frisos de Chan Chan y las pinturas de las Huacas del Sol y La Luna que sí tienen protección por haber sido estudiadas, estar abiertas al turismo o tener proyectos en ejecución bajo la administración del Ministerio de Cultura (Mincul).

Sin embargo, afirma que es un porcentaje muy reducido en relación con la cantidad de sitios que no cuentan con ese resguardo. “El porcentaje que está bajo protección, bajo cuidado, no llega ni al 20 o 30%. El resto son sitios que no tienen ese monitoreo, están en abandono”, advirtió.

En el campo, esto se diferencia al tener sitios cercados, con personal que vigila la zona y realiza un monitoreo periódico. En otros casos, son proyectos que tienen actividad, como las excavaciones en Caral o Chan Chan, y en otros, no hay trabajos, pero sí agentes que cuidan el sitio. “Pero la gran mayoría de sitios arqueológicos, estamos hablando de miles, no tienen ese tipo de protección”, anotó.

La inadecuada protección del patrimonio arqueológico estaría vinculada a la falta de presupuesto necesario para cubrir estos gastos que, según Mauricio, se reduce cada año. “Hay un déficit de recursos y una cantidad de sitios que no se van a poder monitorear de manera adecuada por esta situación”, explicó. Con amenazas latentes por El Niño y sin ojos que adviertan los peligros en el terreno, el panorama se complica para las reservas culturales.

Propuesta de monitoreo

Para contribuir a atender la primera fase de esta problemática (el monitoreo), un equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) liderado por Mauricio desarrolló una metodología que permite identificar zonas de riesgo y niveles de vulnerabilidad de los sitios arqueológicos en la costa peruana usando información abierta.

“Por ejemplo, se usan datos del Ministerio de Energía y Minas sobre las zonas donde El Niño afecta con mayor intensidad. Esto se combina en un software de acceso libre con la localización de los sitios arqueológicos, centros poblados, carreteras y actividades económicas, a los cuales se puede añadir fotos o imágenes satelitales para ir creando mapas de vulnerabilidad y de peligro asociados a estos sitios”, detalló.

El proyecto, financiado por ProCiencia, es de uso libre y puede ser descargado desde cualquier computador. Su aplicación como herramienta de prevención y de monitoreo solo depende de la voluntad política, según la arqueóloga. Los beneficios que traería su implementación, agrega, van más allá del impacto económico por el turismo y la contribución al desarrollo social identitario.

“Si el Mincul tiene la voluntad de aplicar esta metodología, el Perú sería el primer país de la región y creo que del mundo en implementar una sección de monitoreo y prevención para proteger el patrimonio cultural frente al cambio climático y sería un ejemplo para la región y todos los países que tienen una importante cantidad de sitios arqueológicos”, resalta.

Desvío de cauces y diques

En un segundo nivel de acciones se podría contemplar la ejecución de medidas para evitar que las aguas afecten los complejos arqueológicos, dado que las principales consecuencias de eventos como las lluvias o inundaciones son los procesos de erosión y de transporte de sedimentos que pueden sufrir las construcciones ancestrales.

Miluska Rojas, ingeniera integrante del equipo que investiga las Salinas de Chao, señaló que estas medidas deberían apuntar a direccionar aguas arriba las corrientes de los ríos para alejarlas de las estructuras prehispánicas. “En las cuencas altas debe haber un manejo de lluvias desde estas zonas para prevenir lo que pueda ocurrir aguas abajo”, explicó a la Agencia Andina.

Las observaciones derivan de las investigaciones efectuadas en las Salinas de Chao (La Libertad), sitio arqueológico con una antigüedad de más de 4.000 años que podría haber contado con un sistema de protección de sus estructuras a través de diques de contención que hasta ahora están de pie, según el resultado de los estudios.

“Aún falta identificar su función exacta, pero hemos hecho un modelo de flujo de lluvia y un modelo hidráulico en la ladera, constatándose que dichas estructuras actúan como muros de contención, cumpliendo una función de proteger las simientes”, indicó. Esto, añadió, podría ser una evidencia importante de que estas sociedades estaban preparadas ante fenómenos que forman parte de nuestra historia.

Comisión contra el tiempo

La República se comunicó desde el 18 de agosto con el Mincul para conocer si cuentan con un registro de los sitios arqueológicos vulnerables ante El Niño y las acciones que implementan para prevenir o contener los eventuales impactos. Recibieron nuestras preguntas, pero no nos respondieron.

El 21 de agosto, la cartera publicó la Resolución Ministerial N.° 298-2026-MC que crea un grupo temporal denominado Comisión de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño en el Sector Cultura. Su finalidad es realizar el seguimiento y supervisión de las intervenciones que se contemplen ejecutar ante el peligro inminente, así como de preparación y respuesta en las zonas declaradas en estado de emergencia ante la ocurrencia del evento.

El sector precisó que esta comisión, que tiene una vigencia de un año, se encargará de adoptar las medidas preventivas y reducir los posibles daños que El Niño podría ocasionar en el patrimonio cultural del país, en específico en sitios arqueológicos, iglesias y otros bienes patrimoniales que estarían expuestos a daños por las lluvias asociadas al fenómeno.

Como primeras acciones, el titular del Mincul, Alberto Beingolea, señaló que visitarán Tumbes y Piura para evaluar directamente la situación del patrimonio cultural y coordinar acciones preventivas. Además, aseguró que las direcciones desconcentradas de Cultura vienen elaborando una lista preliminar de los sitios que podrían encontrarse en situación de riesgo y que servirá para priorizar las intervenciones.

“Ya no estamos a tiempo de hacer la tarea que debió hacerse hace cinco o cuatro años, pero tenemos un par de meses para no quejarnos, sino ponernos a trabajar de inmediato para hacer todo lo que se pueda”, afirmó en declaraciones a TV Perú el 24 de agosto.