El nororiente del Perú podría quedar incomunicado por riesgo de colapso del puente La Leche, alerta gobernador

Gobernador de Lambayeque alerta sobre posible colapso del puente sobre el río La Leche | Foto: Andina

Gobernador de Lambayeque alerta sobre posible colapso del puente sobre el río La Leche | Foto: Andina

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El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, alertó que un eventual colapso del puente sobre el río La Leche podría dejar incomunicado al nororiente del país. La autoridad pidió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ejecutar medidas urgentes para retirar los sedimentos acumulados en el cauce antes de la llegada de lluvias intensas.

Tras una inspección técnica, Pérez informó que el río presenta un ancho de 40 metros y una acumulación de tierra y limo de unos 70 centímetros de profundidad a lo largo de un kilómetro, en un tramo que comprende 500 metros aguas arriba y otros 500 metros aguas abajo de la infraestructura. El volumen de material por retirar bordearía entre 28.000 y 30.000 metros cúbicos.

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Capacidad reducida

La situación genera preocupación porque la acumulación de sedimentos habría reducido aproximadamente a la mitad el gálibo disponible para el paso del agua. A ello se suma que el puente cuenta con un cuerpo metálico adicional, una condición que, según el gobernador, incrementa el riesgo ante una eventual crecida del río.

Pérez sostuvo que cuatro volquetes de 15 metros cúbicos tardarían alrededor de 60 días en retirar el material acumulado. Por ello, planteó desplegar entre 10 y 20 unidades, además de excavadoras, tractores de oruga y cargadores frontales, con el fin de reducir el tiempo de intervención.

La estructura se ubica en una ruta estratégica que conecta el óvalo Mocce y Olmos con Jaén, Bagua, Nueva Cajamarca, Moyobamba, Tarapoto, Juanjuí y Yurimaguas, dentro de un corredor de aproximadamente 1.000 kilómetros. "Un eventual colapso de la estructura dejaría completamente incomunicado al nororiente peruano", advirtió la autoridad regional.

La vía está bajo el esquema de Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC). De acuerdo con Pérez, la concesionaria presentó una propuesta para realizar trabajos de mantenimiento, descolmatación e instalar geobolsas para proteger los taludes. Sin embargo, aún falta la suscripción del acta que permita iniciar las labores.

Maquinaria disponible

Ante la urgencia, el gobernador solicitó al MTC coordinar con las concesionarias de los principales corredores viales, así como con Provías Nacional y Provías Descentralizado, para acelerar las acciones en los cauces considerados críticos.

También anunció que impulsará una propuesta de decreto de urgencia para flexibilizar las normas y facilitar transferencias hacia la partida 0068, destinada a la atención de desastres y emergencias. El objetivo es financiar combustible para la maquinaria pesada de los municipios.

El alcalde de Íllimo, Juan Pablo Santamaría, informó que el distrito cuenta con un terreno acondicionado para recibir los cerca de 30.000 metros cúbicos de sedimentos que serían extraídos. Por su parte, la alcaldesa de Mórrope, María Lucinda Farroñan Chapoñán, puso a disposición dos volquetes, un cargador frontal y una motoniveladora, aunque señaló que la falta de combustible limita la capacidad de respuesta.

Pérez advirtió que, si el MTC no responde durante esta semana, el Gobierno Regional de Lambayeque evaluará intervenir directamente en el cauce junto con las municipalidades de Íllimo, Mórrope y Pacora para reducir el riesgo sobre esta vía clave hacia el nororiente peruano.