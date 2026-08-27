Calor en Lima hasta el 31 de agosto | Composición LR / Andina

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El calor seguirá formando parte del día a día de los limeños. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde hoy y hasta el lunes 31 de agosto se registrará un aumento de la temperatura en Lima Metropolitana. El pronóstico señala que la capital podría llegar a alcanzar los 29 °C.

Según el organismo, el incremento de los valores diurnos en la región de la costa responde a las altas temperaturas del mar frente a la costa peruana por la presencia de El Niño Costero, y al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur (APS). La entidad también reveló cuáles serían los distritos más afectados.

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Ola de calor en Lima: temperaturas previstas en distritos de la capital hasta el 31 de agosto

De acuerdo con el aviso del Senamhi, los registros varían según la ubicación de cada distrito. En las jurisdicciones cercanas al litoral, se espera que se alcancen temperaturas nocturnas entre 18 °C y 20 °C y valores diurnos entre 24 °C y 27 °C.

Por otro lado, en las zonas más alejadas del mar, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, las temperaturas variarán entre 18 °C y 29 °C con posibilidad de alcanzar valores superiores de manera puntual.

Aumento de la radiación UV y del brillo solar

Especialistas del Senamhi prevén que el incremento de la temperatura estará acompañado de escasa nubosidad alrededor del mediodía, aumento de la radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a 35 km/h, principalmente durante las tardes en la sierra y la selva.

Asimismo, si bien se anticipa una mayor presencia de brillo solar, en especial durante el mediodía y horas de la tarde, no se descarta la ocurrencia de algunas condiciones características del invierno, como neblinas y lloviznas durante las primeras horas de la mañana, principalmente en sectores próximos al litoral. Además, en las regiones de la sierra y selva, también podrían ocurrir chubascos de ligera intensidad, sobre todo en horas de la tarde.