Corte de Pasco visita Unidad de Flagrancia de Lambayeque para conocer su modelo de trabajo

Durante la pasantía, se valoraron recursos técnicos y laboratorios especializados que optimizan las diligencias de flagrancia. Foto: difusión.

Durante la pasantía, se valoraron recursos técnicos y laboratorios especializados que optimizan las diligencias de flagrancia. Foto: difusión.

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Con el objetivo de conocer y recoger las buenas prácticas que han permitido a la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque posicionarse como referente nacional, una delegación de la Corte Superior de Justicia de Pasco realizó una visita de trabajo y pasantía al Distrito Judicial de Lambayeque.

La comitiva fue recibida por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, quien destacó la importancia de este tipo de encuentros para compartir experiencias y fortalecer el trabajo que desarrollan las diferentes cortes superiores del país en materia de flagrancia.

La delegación visitante estuvo integrada por Juan Alberto Paucar Rupay, gerente de la Corte Superior de Justicia de Pasco, y el juez Ricardo Alfredo Campos Ramírez, magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, en adición de funciones a Flagrancia, quienes llegaron a Chiclayo con el propósito de conocer directamente la experiencia desarrollada por Lambayeque.

Durante la jornada, los representantes de Pasco expresaron su reconocimiento al trabajo que viene realizando la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, especialmente por el nivel de organización, articulación y compromiso institucional alcanzado en la Unidad de Flagrancia.

Juan Alberto Paucar Rupay destacó que Lambayeque, que inicialmente fue implementada como una experiencia de referencia, ha logrado consolidarse como unidad modelo a nivel nacional, resaltando la coordinación entre el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Defensa Pública.

El presidente de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, destacó la importancia de estas visitas para fortalecer la cooperación. Foto: difusión.

En la misma línea, el juez Ricardo Alfredo Campos Ramírez resaltó la organización y el compromiso que pudo observar en la Unidad de Flagrancia de Chiclayo, destacando especialmente la participación articulada de los diferentes operadores del sistema de justicia.

El magistrado también señaló que uno de los principales aprendizajes de la visita es precisamente la importancia de que todas las instituciones involucradas trabajen de manera coordinada y con un objetivo común: lograr procesos más céleres y una respuesta oportuna para la ciudadanía.

Otro de los aspectos destacados durante la pasantía fue la implementación de laboratorios especializados y equipamiento técnico que contribuyen a agilizar las diligencias propias de los procesos de flagrancia.

La delegación conoció el funcionamiento de herramientas destinadas al dosaje toxicológico, absorción atómica y análisis de huellas dactiloscópicas, valorando cómo estos recursos contribuyen a obtener resultados de manera oportuna y fortalecen la celeridad de las investigaciones.

Asimismo, durante el intercambio de experiencias se resaltó la importancia de mantener una permanente coordinación entre los operadores de justicia, así como de contar con procedimientos y herramientas que permitan que las diligencias se desarrollen de manera eficiente y oportuna.

La visita permitió, además, reafirmar el valor de la cooperación y transferencia de experiencias entre las cortes superiores de justicia, promoviendo que los avances alcanzados en un distrito judicial puedan ser conocidos y aprovechados en otras jurisdicciones.

Al concluir la jornada, los representantes de la Corte Superior de Justicia de Pasco expresaron su agradecimiento por la recepción y por la oportunidad de conocer de cerca el modelo desarrollado en Lambayeque, destacando que se llevan experiencias, conocimientos y buenas prácticas que serán tomadas como referencia para continuar fortaleciendo su trabajo en materia de flagrancia.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, bajo la presidencia del Dr. César William Bravo Llaque, continúa consolidándose como un espacio de intercambio y transferencia de buenas prácticas, compartiendo su experiencia con otras cortes del país y contribuyendo al fortalecimiento de una justicia más célere, articulada y cercana a la ciudadanía.