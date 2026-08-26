Un nuevo espectáculo astronómico: después del eclipse solar, un eclipse lunar parcial será visible durante la noche del 27 al 28 de agosto

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Unas semanas después del histórico eclipse solar, un nuevo eclipse lunar parcial será visible la noche del jueves 27 al viernes 28 de agosto. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra pasa entre la Luna llena y el Sol. En ese momento, nuestro satélite queda a la sombra de nuestro planeta y ya no recibe la luz solar directa.

No se necesitan gafas especiales para observar este fenómeno; los curiosos pueden salir al exterior y observarlo sin peligro a simple vista. No dudes en sacar tus binoculares del armario para apreciarlo plenamente.

¿Por qué la Luna se teñirá de rojo en el eclipse?

El tono rojizo que adquirirá la Luna durante el eclipse se debe a la atmósfera terrestre. Cuando el satélite entre en la umbra, parte de la luz solar atravesará la envoltura gaseosa de nuestro planeta antes de llegar a la superficie lunar. En ese recorrido, los colores de menor longitud de onda, como el azul, se dispersan con mayor facilidad, mientras que la luz roja puede atravesar la atmósfera y desviarse hacia la Luna. Este proceso le dará un característico tono cobrizo.

La intensidad y el color exacto dependerán de las condiciones atmosféricas. La presencia de polvo, ceniza volcánica y otras partículas puede hacer que el disco lunar se vea más oscuro o modificar sus tonalidades. A diferencia de un eclipse solar, este espectáculo puede observarse directamente sin gafas especiales, aunque unos prismáticos o un telescopio permitirán distinguir mejor los cambios sobre la superficie lunar.

¿A qué hora ver el eclipse lunar parcial de agosto?

En América del Norte y del Sur, el eclipse lunar parcial podrá seguirse durante la noche del 27 al 28 de agosto. En Perú, la fase penumbral comenzará a las 8:23 p. m. del jueves 27 de agosto, mientras que la fase parcial empezará a las 9:34 p. m. El máximo se producirá alrededor de las 11:13 p. m., cuando la mayor parte del disco lunar quede cubierta por la umbra. Posteriormente, el satélite saldrá de esta zona a las 12:52 a. m. del 28 de agosto y abandonará por completo la umbra a las 2:03 a. m.

En Argentina, los horarios varían ligeramente según la ubicación. En Buenos Aires, la fase penumbral comenzará a las 10:24 p. m., seguida por el ingreso en la umbra a las 11:33 p. m. El máximo llegará aproximadamente a la 1:13 a. m. del 28 de agosto, con una cobertura cercana al 93% del disco lunar. La salida de la umbra ocurrirá a las 2:52 a. m., mientras que la fase penumbral finalizará alrededor de las 4:01 a. m.

En Europa, en cambio, el eclipse tendrá lugar principalmente antes del amanecer, por lo que la posibilidad de observarlo dependerá de la ubicación y de la hora en que la Luna se oculte bajo el horizonte.